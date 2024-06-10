蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

今天是端午節，台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」，並貼文問網友「誰家的冰箱也很熱鬧？接下來一個月菜色都準備好了！」

蔣萬安端午節今天沒有公開行程，不過一早在臉書放出端午節吃肉粽的應景短影片，「果然很愛吃辣」，蔣市長的肉粽倒滿紅通通的辣醬，打開冰箱，更是「超級熱鬧」，塞滿一整個冷凍庫的肉粽，小編還幫市長影片加特效，「一開打冰箱，每顆肉粽七嘴八舌喊『吃我』...」，讓網友驚「冰箱內的密集恐懼發作了」。