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蔣萬安開冰箱曝接下來1個月菜色..網驚：密集恐懼發作

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」。圖／引用自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」。圖／引用自蔣萬安臉書

今天是端午節，台北市長蔣萬安一早在臉書公開自己端午節午餐吃什麼，並開家裡的冰箱，果然是塞滿「滿滿肉粽」，並貼文問網友「誰家的冰箱也很熱鬧？接下來一個月菜色都準備好了！」

蔣萬安端午節今天沒有公開行程，不過一早在臉書放出端午節吃肉粽的應景短影片，「果然很愛吃辣」，蔣市長的肉粽倒滿紅通通的辣醬，打開冰箱，更是「超級熱鬧」，塞滿一整個冷凍庫的肉粽，小編還幫市長影片加特效，「一開打冰箱，每顆肉粽七嘴八舌喊『吃我』...」，讓網友驚「冰箱內的密集恐懼發作了」。

蔣萬安也在臉書要網友留言端午節「分享你今天的午餐菜色」，有網友留言笑稱，跟蔣市長一樣「這一個月早、午、晚、宵夜都離不開肉粽」，還有網友大讚影片「哈哈哈，太好笑！」

「果然很愛吃辣」，蔣市長的肉粽倒滿紅通通的辣醬。圖／引用自蔣萬安臉書
「果然很愛吃辣」，蔣市長的肉粽倒滿紅通通的辣醬。圖／引用自蔣萬安臉書

端午節

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