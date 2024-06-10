夜間河濱打球 議員建議投幣式照明

近年夜間運動人口多，北市議員陳宥丞發現，河濱公園球場，有的無照明設備，民眾夜間無法使用；有的球場雖有免費照明，卻常面臨資源被占用、或沒人打球卻持續照明等問題，議員基於ESG環保永續精神，建議北市府評估，在河濱公園球場設置投幣式照明收費設備的可行性。

北市府說，會視民眾使用習慣、場地特性，及技術可行性，進行滾動式調整，兼顧民眾使用需求與公平合理性。

陳宥丞說，台北市有許多河濱公園球場，分屬北市水利處、公燈處與體育局等不同局處管轄，針對目前無夜間照明設備的球場，若有收費制度，除提供額外財政收入，也可用於球場運營、 維護和改善，且基於使用者付費原則，使用上也會更謹慎且合理運用資源。

議員建議北市府，應在不影響周邊居民生活品質與公共安全前提下，研議在河濱部分球場設置照明設備投幣式收費的可行性。

工務局表示，目前公園處、水利處維管的球場有照明設備的都不收費，但一般開放至晚上10時，在開放時段，使用者需打開球場照明，用完後自行關閉。

至於體育局管理的球場，自110年3月起訂有「開放式運動場地收費基準」，如棒球場、壘球場、足球場及橄欖球場，已逐步設置悠遊卡及悠遊付收費卡機，供民眾付費後開啟照明燈具，使用情形良好。