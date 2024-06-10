聽新聞
test
0:00 / 0:00

夜間河濱打球 議員建議投幣式照明

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
議員陳宥丞說，基於ESG環保永續精神，建議北市河濱公園球場應進行夜間球場照明收費機制的可行性評估。記者林麗玉／攝影
議員陳宥丞說，基於ESG環保永續精神，建議北市河濱公園球場應進行夜間球場照明收費機制的可行性評估。記者林麗玉／攝影

近年夜間運動人口多，北市議員陳宥丞發現，河濱公園球場，有的無照明設備，民眾夜間無法使用；有的球場雖有免費照明，卻常面臨資源被占用、或沒人打球卻持續照明等問題，議員基於ESG環保永續精神，建議北市府評估，在河濱公園球場設置投幣式照明收費設備的可行性。

北市府說，會視民眾使用習慣、場地特性，及技術可行性，進行滾動式調整，兼顧民眾使用需求與公平合理性。

陳宥丞說，台北市有許多河濱公園球場，分屬北市水利處、公燈處與體育局等不同局處管轄，針對目前無夜間照明設備的球場，若有收費制度，除提供額外財政收入，也可用於球場運營、 維護和改善，且基於使用者付費原則，使用上也會更謹慎且合理運用資源。

議員建議北市府，應在不影響周邊居民生活品質與公共安全前提下，研議在河濱部分球場設置照明設備投幣式收費的可行性。

工務局表示，目前公園處、水利處維管的球場有照明設備的都不收費，但一般開放至晚上10時，在開放時段，使用者需打開球場照明，用完後自行關閉。

至於體育局管理的球場，自110年3月起訂有「開放式運動場地收費基準」，如棒球場、壘球場、足球場及橄欖球場，已逐步設置悠遊卡及悠遊付收費卡機，供民眾付費後開啟照明燈具，使用情形良好。

北市 議員

延伸閱讀

北市府砸2千萬辦音樂節 找Live House業者加入卻「未告知內容」惹議

不想河濱摸黑打球 議員建議投幣式照明 北市府允評估

基隆市民支持升格直轄市 北市府：北北基桃一起努力

蔣萬安爭取輝達設計中心落腳 北市府盤點北士科3塊基地

相關新聞

雙北自行車事故 去年逾5千件

自行車人、車搶道問題多，雙北自行車事故去年合計逾5千件，自行車道規畫不明確，甚至從新北騎車到台北或桃園時，可能也要走車用...

自行車違停嚴重 北市試辦收費

自行車違規停車嚴重，雙北去年合計拖吊超過7千輛，多是在非自行車停放區停車，地方建議，應廣設停放區，避免違停，甚至收費避免...

夜間河濱打球 議員建議投幣式照明

近年夜間運動人口多，北市議員陳宥丞發現，河濱公園球場，有的無照明設備，民眾夜間無法使用；有的球場雖有免費照明，卻常面臨資...

求攔車！孝親紅包誤當垃圾丟 環保局拋妙招：藏「1材質盒子」易尋回

避免誤把紅包等貴重物品當成垃圾丟棄，台北市環保局今天建議，可以藏在鐵盒中，因為清潔隊員發現鐵盒時會要求改置資源回收車，就...

北市府砸2千萬辦音樂節 找Live House業者加入卻「未告知內容」惹議

北市府今年9月將辦「潮台北TRENDY TAIPEI- Music X Innovation」大型音樂活動，近期Live...

北市南門市場肉粽飄香 民眾大排長龍買粽迎端午

端節連假第二天，也是端午節前夕，台北的南門市場內外洋溢著濃厚的節日氣氛，攤位上擺滿了各式各樣的肉粽，從傳統的五花肉粽到創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。