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自行車違停嚴重 北市試辦收費

聯合報／ 記者鍾維軒葉德正張曼蘋／連線報導

自行車違規停車嚴重，雙北去年合計拖吊超過7千輛，多是在非自行車停放區停車，地方建議，應廣設停放區，避免違停，甚至收費避免久占車位；雙北交通局均表示要增設停放區。至於停車收費，北市要在科技大樓停車場試行，新北則坦言有難度，還待討論。

北市交通局去年拖吊5849輛自行車，針對14個商圈、大學、捷運站周遭熱點加強拖吊，如公館站、大安站、東門站、台電大樓、台灣大學等處。目前也盤點停車需求大的區域增自行車位，也評估多設YouBike停車柱。

新北交通局去年拖吊1259輛，多是隨意停在路邊，市府廣設自行車停放區，截至今年3月底，已可供1萬5千餘輛自行車停放。

北市議員詹為元指出，久占車格成問題，例如，虎林市場旁就有自行車位，長期被攤販、機車、萬年不動的自行車占據，有需求的人只能違停。建議市府可學習國外經驗，如日本隨處可見收費自行車格，還有前90分鐘免費政策，畢竟買東西不會超過這時間，大家就願意使用，也可透過夾住輪胎方式上鎖。

北市停管處長李昆振回應，也許可採「停車上鎖」管理，過了時間沒移車就自動鎖上，沒付錢無法牽車等，會找空間驗證，如科技大樓立體停車場竣工，會有部分停放腳踏車，可試行管理。

對於北市自行車試辦收費，新北停車營運科長許芫綺指出，一般自行車要找到車主收費有難度，加上新北目前機車收費車格比北市少許多，目前以捷運周邊機車格逐步收費為主要目標，其他車種再討論。

北市 新北 自行車

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