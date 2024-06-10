雙北自行車事故 去年逾5千件

自行車人、車搶道問題多，雙北自行車事故去年合計逾5千件，自行車道規畫不明確，甚至從新北騎車到台北或桃園時，可能也要走車用道路，雙北交通局指出，將更加強禮讓行人觀念、增加建置自行車專用道，也會透過基北北桃合作平台，跨縣市延伸更安全路線。

北市自行車事故2022年2756件、去年3029件，今年1月至5月也已有956件；新北2022年為2042件、去年2149件，今年1月至3月為514件。

依道路交通管理處罰條例，除有專用道或規畫人車共道，否則自行車禁止騎乘人行道。北市自行車道目前有90.59公里為人車分道、314.11公里人車共道、112公里為河濱自行車道，不少騎士仍選擇上人行道，孕婦、長者就時常被車速過快、猛響鈴的騎士嚇到。

北市議員詹為元指出，北市自行車道部分沒告示牌、路口出現高地落差、連接導盲磚、自行車道與人行道都不連貫，地面標線不明顯，有時自行車道上都是人，到底該走哪、該騎哪都搞不清楚，衍生人車爭道、糾紛等問題。

他舉例，如德國、荷蘭就以紅色漆面標示，日本用色漆面及白色實線分人車雙道、加拿大也限制騎乘方向。

北市交工處回應，規畫自行車道需要道路空間較大，北市地狹人稠道路空間有限，較難於所有道路規畫自行車道，現況仍有部分路段自行車道缺漏或不連續，以致自行車騎士無法順利銜接，或需於人行道及車道交換騎乘。

交工處指出，針對動線中斷、不連貫路段，將配合人行環境改善工程、都市更新計畫，銜接自行車動線，也會推自行車與行人動線區隔、遇行人通行頻繁路段引導下車牽行，避免人車爭道。

新北市自行車道全長680公里，交通局指出，目前新興開發區配合都市計畫檢討配置，將車道友善環境納入；其次配合捷運場站工程復舊，若道路寬度允許，也會配置人車共道、自行車車專用道。至於目前人潮較多處，也設置禮讓行人牌面，提醒自行車騎士。

不過新北若要跨台北或桃園時，可能要走車用道路，也無明確路線。交通局表示，會透過基北北桃合作平台，將路線延伸至台北市、桃園市，未來可更快、更安全找到前往外縣市的通勤綠廊。