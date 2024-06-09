北市府砸2千萬辦音樂節 找Live House業者加入卻「未告知內容」惹議

北市府今年9月將辦「潮台北TRENDY TAIPEI- Music X Innovation」大型音樂活動，近期Live House業者陸續收到要求合作公文，但未說明內容。台灣流行音樂展演文化交流協會今表示，市府在政策研擬過程未徵詢過任何一家在地產業意見，不僅不尊重在地業者，亦不了解產業問題與需求。

北市文化局回應，「潮台北」活動規畫串聯北市音樂空間，透過公私協力邀請民間共同參與，促進現場音樂展演經濟並帶動音樂產業周邊消費。為擴大民間響應，正在調查店家參與串聯合作的意願，近期將規畫說明會，以有效擴大活動成效，實際帶動現場音樂展演空間的消費熱潮。

台北市長蔣萬安曾拋「國際音樂節」政見，北市府編列3年1.2億舉辦相關活動，今年9月花2000萬經費試水溫，預計結合各音樂展演空間舉辦「潮台北」大型音樂活動，文化局陸續發出合作意願公文。

不過台灣流行音樂展演文化交流協會反映，文化局發文該協會及各音樂展演空間業者，徵詢業者參與意願，但公文未說明任何系列活動內容，僅提供業者選擇合作串聯方案，也未提出任何預算規劃方案，就要求業者應提供3場音樂演出，每場至少1小時之售票節目，文化局對Live House產業相當陌生，不了解產業困境。

協會表示，而「潮台北」均舉辦於台北流行音樂中心，過度集中單一場域、特定場館下，恐影響其他場館與音樂活動銷售，活絡在地產業不成，反成與民爭利，市府應真正深入了解產業需求，提供實質幫助。

北市文化局回應，「潮台北」已開始規畫籌備，希望串聯台北市音樂空間，透過公私協力邀請民間共同參與，於潮台北活動期間促進現場音樂展演經濟並帶動音樂産業周邊消費。

文化局說，為了擴大民間響應，已著手調查店家參與串連合作的意願，近期將規畫說明會，以有效擴大活動成效，實際帶動現場音樂展演空間的消費熱潮，盼充分與業界溝通。