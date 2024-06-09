快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

北市府砸2千萬辦音樂節 找Live House業者加入卻「未告知內容」惹議

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
市長蔣萬安曾提出要在台北市舉辦「國際音樂節」。圖／聯合報系資料照
市長蔣萬安曾提出要在台北市舉辦「國際音樂節」。圖／聯合報系資料照

北市府今年9月將辦「潮台北TRENDY TAIPEI- Music X Innovation」大型音樂活動，近期Live House業者陸續收到要求合作公文，但未說明內容。台灣流行音樂展演文化交流協會今表示，市府在政策研擬過程未徵詢過任何一家在地產業意見，不僅不尊重在地業者，亦不了解產業問題與需求。

北市文化局回應，「潮台北」活動規畫串聯北市音樂空間，透過公私協力邀請民間共同參與，促進現場音樂展演經濟並帶動音樂產業周邊消費。為擴大民間響應，正在調查店家參與串聯合作的意願，近期將規畫說明會，以有效擴大活動成效，實際帶動現場音樂展演空間的消費熱潮。

台北市長蔣萬安曾拋「國際音樂節」政見，北市府編列3年1.2億舉辦相關活動，今年9月花2000萬經費試水溫，預計結合各音樂展演空間舉辦「潮台北」大型音樂活動，文化局陸續發出合作意願公文。

不過台灣流行音樂展演文化交流協會反映，文化局發文該協會及各音樂展演空間業者，徵詢業者參與意願，但公文未說明任何系列活動內容，僅提供業者選擇合作串聯方案，也未提出任何預算規劃方案，就要求業者應提供3場音樂演出，每場至少1小時之售票節目，文化局對Live House產業相當陌生，不了解產業困境。

協會表示，而「潮台北」均舉辦於台北流行音樂中心，過度集中單一場域、特定場館下，恐影響其他場館與音樂活動銷售，活絡在地產業不成，反成與民爭利，市府應真正深入了解產業需求，提供實質幫助。

北市文化局回應，「潮台北」已開始規畫籌備，希望串聯台北市音樂空間，透過公私協力邀請民間共同參與，於潮台北活動期間促進現場音樂展演經濟並帶動音樂産業周邊消費。

文化局說，為了擴大民間響應，已著手調查店家參與串連合作的意願，近期將規畫說明會，以有效擴大活動成效，實際帶動現場音樂展演空間的消費熱潮，盼充分與業界溝通。

北市 台北流行音樂中心 文化局

延伸閱讀

不想河濱摸黑打球 議員建議投幣式照明 北市府允評估

去年音樂節遭挾持哭喊「別殺我」！女子被以色列軍方救出 激動和父親擁抱

基隆市民支持升格直轄市 北市府：北北基桃一起努力

曾與南投中興新村撞名而改名 彰化唯一眷村今起封園整修

相關新聞

會走路的紅綠燈？裕隆城周圍謎樣突出紅綠燈引討論

人本交通越來越受重視，不少民眾對於路況也會特別關注，不過在新北新店裕隆城、HTC總部附近卻出現「會走路的紅綠燈」，一不小...

新北市議長盃端午龍舟賽熱鬧展開 侯友宜出席開賽儀式

新北市議長盃第十四屆龍舟錦標賽今天在蘆洲微風運河正式揭幕，今年的賽事吸引共計98支隊伍、近2100名選手報名參賽，新北市...

7000戶社宅基地下修5360戶 北市都發局坦言找地困難 議員促替代方案

北市都發局去年盤點出7000戶潛力社宅基地，議員卻發現市府竟悄悄下修到5360戶，要求積極尋照替代方案。北市都發局證實，...

不想河濱摸黑打球 議員建議投幣式照明 北市府允評估

近年夜間運動人口增多，不過台北市議員陳宥丞發現，許多民眾無法有適合的球場運動，主要是因為部分球場在夜間無提供照明服務，免...

「百年翡翠」計畫 翡管局將評估推動

唐獎基金會執行長陳振川昨天發文建議台北市長蔣萬安，應及早啟動延續翡翠水庫生命周期的「百年翡翠」計畫，讓這座「護北神庫」繼...

雙北違規罰款追不回 警局：持續努力

警方開立罰款包括交通違規、取締攤販和3、4級毒品等，但罰款追討不易，台北警局統計超過6千萬未繳，新北欠繳更逾4億；警方指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。