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求攔車！孝親紅包誤當垃圾丟 環保局拋妙招：藏「1材質盒子」易尋回

中央社／ 台北9日電
台北市環保局9日表示，為避免誤把紅包等貴重物品當成垃圾丟棄，建議可將貴重物品藏在鐵盒等金屬容器中，因清潔隊員發現鐵盒時會要求改置資源回收車，不會隨一般垃圾進入焚化廠，較容易尋回。（台北市環保局提供）中央社
台北市環保局9日表示，為避免誤把紅包等貴重物品當成垃圾丟棄，建議可將貴重物品藏在鐵盒等金屬容器中，因清潔隊員發現鐵盒時會要求改置資源回收車，不會隨一般垃圾進入焚化廠，較容易尋回。（台北市環保局提供）中央社

避免誤把紅包等貴重物品當成垃圾丟棄，台北市環保局今天建議，可以藏在鐵盒中，因為清潔隊員發現鐵盒時會要求改置資源回收車，就不會隨一般垃圾進入焚化廠，較容易尋回。

台北市環保局發布新聞稿表示，中正區清潔隊日前接獲通報，有民眾將3名子女的孝親紅包藏在枕頭中，後來倒垃圾時，不慎將枕頭連子女孝心金一併丟掉，回到家才想到紅包忘記拿出來，希望清潔隊協助攔車。

環保局指出，幸好民眾通報即時，經電話聯繫垃圾車上清潔人員安排在木柵垃圾焚化廠前將車停下，並將車內垃圾放在傾卸口前平台讓民眾尋找，30分鐘後就找回共新台幣1萬2000元的紅包。

環保局建議，重要物品或文件可收藏在鐵盒等金屬容器中，若清潔隊員發現就會要求改丟置資源回收車，不僅多一次檢查機會，金屬容器也不會隨一般垃圾進入焚化廠焚燒，較容易尋回。

此外，環保局表示，民眾若不慎丟棄重要物品，一定要馬上向清潔隊聯繫，才能即時攔停垃圾車，否則若已倒入垃圾貯坑，恐難以尋回。

垃圾車 焚化爐 環保局 紅包

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