新北市議長盃龍舟賽開划 98支隊伍爭245萬獎金

端午佳節，新北市議長盃龍舟錦標賽9日在新北市微風運河展開為期2天賽事，本次共吸引2100人參賽，力拚冠軍獎座，爭奪245萬元獎金。新北市長侯友宜與議長蔣根煌今天出席開幕典禮，並為賽事鳴槍。新北市體育局表示，今年新增創意隊呼比賽，還有豐富周邊端午應景活動，並提供線上直播服務，邀民眾一起來歡度端午佳節。

今年龍舟賽開幕典禮由世界龍舟錦標賽選手余浩俊及本屆最年長參加者游正通共同宣誓，余浩俊在2023年IDBF世界龍舟錦標賽榮獲1銀1銅的佳績，80歲的游正通老當益壯把龍舟當成維持體能狀態最好活動。

今天開幕，一開始天公作美，各大隊伍順利開划，侯友宜表示，議長盃龍舟賽邁入第14年，是新北市最傳統應景的運動賽事，微風運河水流平穩、河道寬敞，非常適合龍舟競渡，也是標準的國際競賽場地。

侯友宜說，今年2100位好手中，有148位外籍選手，包含美國隊、馬來西亞隊、日本隊等國家的選手同場較勁一起划龍舟，猶如一場龍舟聯合國嘉年華會；今年新北消防弟兄也不遑多讓，派出2支隊伍參戰大龍舟及小龍舟組，請大家幫參賽者一起加油。

體育局表示，大龍舟男子組歷年傳統強隊環伺，包含近年異軍突起的「Mr.CaNoe Taiwan」、歷屆常勝軍「世界龍舟聯盟」將再度對決，是否能連霸成為看點；大龍舟女子組6支勁旅角逐后冠，已連2年奪下后座的「真理大學台北霞海」能否繼續稱后，各界拭目以待。

競爭最激烈的大龍舟混合組，今年共計49支隊伍角逐冠軍獎座；小型龍舟組的比賽同樣精彩，這些隊伍將在比賽中展現高超技藝，比賽精采可期，歡迎民眾踴躍來到新北微風運河歡度端午佳節。