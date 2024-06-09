會走路的紅綠燈？裕隆城周圍謎樣突出紅綠燈引討論
人本交通越來越受重視，不少民眾對於路況也會特別關注，不過在新北新店裕隆城、HTC總部附近卻出現「會走路的紅綠燈」，一不小心就可能撞上，引發民眾憂心。新北交通局表示，那處原本有機車格庇護，後來取消但也無足夠空間移置，目前已張貼黃黑斜紋反光貼紙警示，並再增設地面槽化線包覆號誌桿。
新店裕隆城周圍是車流量大的路段，不過在路口卻出現一突出的紅綠等桿，民眾憂心，白天行經時要特別小心別直接撞上，若晚間及雨天視線不佳時非常危險，萬一不熟的路閃避不及，就可能撞上，出現事故。
有網友分享情況到社群平台社團，引發熱烈討論，戲稱這是「會走路的紅綠燈」，「位置怎麼會那麼欠撞」、「世界奇觀！紅線還畫成那樣，厲害了我的國」、「撞上去87%可以申請國賠」、「台灣奇耙的道路設計」等。
交通局交通管制工程科回應，該情況是原本配置上游端是有機車格庇護，後來車道配置有調整，所以機車格取消了；目前桿位旁是水溝，人行道上也無足夠空間，所以目前先用路側槽化線方式處理。寶中品牌路口號誌桿目前已有張貼黃黑斜紋反光貼紙警示，交通局將再增設地面槽化線包覆號誌桿基礎，加強提醒用路人注意。
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