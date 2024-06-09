7000戶社宅基地下修5360戶 北市都發局坦言找地困難 議員促替代方案

北市都發局去年盤點出7000戶潛力社宅基地，議員卻發現市府竟悄悄下修到5360戶，要求積極尋照替代方案。北市都發局證實，部分基地需與地方溝通取得共識後再公告，「數字才有所調整」，會盡力爭取規畫社宅可能性，社宅7000戶目標不變。

台北市長蔣萬安競選時喊出社宅5萬戶目標，並在上任首年盤點7000戶潛力社宅基地，但根據統計，蔣上任至今僅啟用300戶，目前社宅數約2萬2796戶，與5萬戶目標有一段距離。都發局坦言，現階段確實難再取得大面積、可立即開發的土地興辦社宅。

民眾黨議員林珍羽指出，蔣萬安上任後，1年多來僅增加300戶，也都是柯市府時期規畫的，社宅沒新進度，雖提出社宅與都更結合，提供2倍容積獎勵，至今卻沒有任何一家建商申請，都更不是口號，別束手無策，否則射多少支箭都做不到。

議員黃瀞瑩指出，市府原有3個點已確認要蓋社宅，包含文山區樟新市場預定地89戶、大安區原黎元市場用地253戶、南港區新工處保養廠198戶，但因另有規畫、地方溝通，目前看起來僅剩下新工處保養廠今年進入設計規畫，若順利動工，蔣第一任期社宅成績單僅有198戶。

黃瀞瑩發現，根據都發局第一階段社宅基地潛力基地預估期程，從7000戶下修到5360戶，佔了3000戶北投機廠目前連可行性評估都還沒作完，7000戶恐變「芭樂票」，針對無法使用土地，市府應有替代方案。包含先前沒有被列入潛力社宅基地的大我退舍，裡面共有9棟樓、1227居住單元，北市府若願意接手，跟國防部溝通，協助裡面現有住戶、違占戶安置，經整修會是非常好居住單元。

蔣萬安上周議會總質詢被問到社宅替代方案時表示，今年1、4月都有和國防部討論這件事，新內閣上任後也會安排時間討論，希望能將現有技術面問題一個一個克服，若能作為社宅基地，市府也樂觀其成；台北捷運公司總經理黃清信表示，北投機廠預計今年底完成可行性評估。

都發局強調，興辦社宅目標7000戶不變，但考量相關機關及市民社會福利、產業發展及社區活動場所等市政建設規畫興辦需求，所盤點出的潛力基地多需進行多方整合，也需與地方居民意見溝通，目前已公告第一階段社宅優先推動潛力基地11處5360戶及預估期程，將分階段進行先期作業、循程序編列預算，推動社宅興辦計畫。