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高架路下人潮多 汐止貨櫃聯絡道封路 加裝防護網防意外

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影

中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，在跨越基隆河河濱步道、建成公園路段，掉落物可能危害高架橋下民眾。新北市政府工務局今天表示，13日到29日每晚10時至隔天清晨6時，貨櫃聯絡道將全線封閉，以利施作增設防護網，提醒用路人改走大同路、禮門街進出中山高。

汐止貨櫃聯絡道南端起點是中山高汐止交流道，並在汐止長江街馬術俱樂部附近，從基隆河右岸跨越河道後，在城中抽水站附近進入左岸，通往北端財政部關務署基隆關五堵分關附近匯入大同路。

這條高架道路是中山高大型車道往來汐止保長坑、五堵貨櫃場的重要道路。新北汐止和基隆市交界處近年大樓社區林立，也是當地民眾上正班的要道，交通尖峰時期常見塞車。

貨櫃聯絡道跨越河道左岸處下方是河岸自行道及建成公園，汐止星光橋、建成公園、星座公園陸續完工後，基隆河畔步道不只在地人會去遊憩運動，假日更吸引許多外地人專程前往遊玩。

新北養護工程處表示，為了保護聯絡道下方民眾安全，6月13日起將在聯絡道設置防護網，防範道路掉落物墜落橋下傷人。考量聯絡道白天車流量大，將在夜間封路施工，確保施工人員安全，並降低交通衝擊。

養工處說，汐止貨櫃聯絡道增設防護網工程，遇雨順延，施工期間會有義交人員引導車輛改走禮門街及大同路2段。這兩條道路平常禁行15噸以上大貨車，聯絡道封閉施工期間開放行駛，請用路人配合導引牌面及義交指揮行駛。

中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影
中山高汐止交流道通往五堵的貨櫃聯絡道，13至29日晚間全線封閉增設防護網，防範掉落物墜落危害高架橋下民眾安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆 汐止 貨櫃

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