不想河濱摸黑打球 議員建議投幣式照明 北市府允評估

近年夜間運動人口增多，不過台北市議員陳宥丞發現，許多民眾無法有適合的球場運動，主要是因為部分球場在夜間無提供照明服務，免照明費用的球場也時常面臨到資源濫用和設備高損耗等問題，議員基於ESG環保永續精神，建議北市河濱公園球場應進行夜間球場照明收費機制之可行性評估。台北市政府說，會看民眾使用習慣、場地特性及技術可行性，進行滾動式調整，兼顧民眾使用需求與公平合理性。

北市議員陳宥丞說，台北市仍有許多河濱公園球場無夜間照明，收費制除了能提供額外的財政收入，也可用於球場的運營、 維護和改善。且基於使用者付費原則，使用上會更加謹慎且合理的運用資源，進而減少能源浪費和設備損耗，降低維護成本。

陳認為，收費制也可以提高管理效率，通過追蹤使用量、收入和設備 維護情況等數據，能更好地掌控球場的使用情形，未來針對球場規畫部門能有更詳盡的數據作依據參考。

議員建議北市水利處、公燈處與體育局，在不影響及打擾周邊居民生活 品質與公共安全為前提下，提供研議將河濱部分球場照明設備改設置為投幣式收費之可行性評估。

台北市政府工務局表示，目前公園處、水利處維管的球場照明都不收費，一般開放時段至晚上10點止，視當地地方需求而定。至於開放時段，使用者需先開啟開關（開啟球場照明），球場使用後，需請使用者關閉該開關，非開放時段，故不提供電力，故球場照明不會亮，至於體育局管理的場地，若評估有需要，公園處、水利處會配合。

北市府表示，對於議員建議北市河濱球場評估研議設置投幣式照明機制，體育局管理的球場，從110年3月1日起也訂有「開放式運動場地收費基準」，處理機制維具「排他性」、「使用時間較長」等運動種類場地，如棒球場、壘球場、足球場及橄欖球場，逐步設置悠遊卡及悠遊付收費卡機，供民眾現場付費開啟照明燈具，運作迄今使用情形良好。