人物開箱／曾瑞明諜對諜 屢破重大汙染

新北環境稽查重案組車組長曾瑞明與隊員並肩作戰，破獲新北不少重大公害汙染案，有時甚至要冒生命危險辦案，就為了守護環境，包括三芝某苗圃案、林口非法棄置、三重電鍍廢水公安事故案等，連電玩大亨周人蔘非法處理廢棄物，也栽在他們手裡。

將滿60歲曾瑞明原本學會計，32年前考試進入台北縣環保局當稽查人員，從惡意丟棄的垃圾包中，訓練敏銳辦案能力，5年前加入新北市環境稽查重案組；最近與檢警聯合破非法地下處理廢棄物、提煉黃金工廠，曾瑞明與隊員們就是幕後功臣。

曾瑞明印象最深是三芝某苗圃非法處理廢棄物案，負責人佯稱在此種山葵經營，場址卻在夜間多次出現火光引起注意，因地點位處深山，他與隊員林家任辦案時繞道走後頭山路，為掩人耳目還喬裝登山客，與周邊農戶打聽消息，空拍機查察時，一度被看門狗發現，嚇得急忙逃竄，甚至在開路時慘遭胡蜂群起攻擊，差點丟了性命。

他們遇到怪異車輛一人上前攀談，一人趁司機不注意，繞到車後查看，聲東擊西，卻也不躁進立刻行動，就怕打草驚蛇，諜對諜能力不輸檢警調；歷經3個多月、數十趟登山蒐證，終將犯罪集團一網打盡，近期一審已有十餘人遭判刑。

談起辦案訣竅，曾瑞明說，為確認載廢棄物車輛去向，除在出入口設置縮時攝影機，避免被察覺，也將設備裝在樹叢或交通錐，搭配迷彩膠帶等掩護；不法集團通常會在犯案地養狗，要懂得與惡犬培養感情，就盼收網那天，惡犬能乖一點。

「環境稽查仰賴團隊作戰。」曾瑞明說，掌握犯案現場、車輛進出與廢棄物產源等缺一不可，才能把「肉粽串」連根拉起。

（本專欄每周日見刊，報導北台灣暖心及話題人物故事）