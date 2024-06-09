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瓦磘溝又染灰 上游建案被告發

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
橫貫新北中、永和區的瓦磘溝，被民眾發現被染成灰色，環保局前往稽查。圖／環保局提供
橫貫新北中、永和區的瓦磘溝，被民眾發現被染成灰色，環保局前往稽查。圖／環保局提供

新北花上億元整治橫貫中、永和區的瓦磘溝，甚至還獲「2023年工程環境與美化獎」，沒想到又被民眾發現染成灰色，怨「好不容易變清澈又髒了」。新北環保局指出，上游的中華建築經理公司新建工程沉砂池，沒有定期維護清理淤砂，已依法告發，最重可處600萬元罰鍰。

瓦磘溝惡臭逾30年，為解決問題，水利局要從源頭接管汙水、礫間處理、渠底改善、油脂攔截器與引入清水，2年內花2.7億元，整治瓦磘溝。

這1年來，還是有發現水質被汙染，居民感嘆，上游源頭問題不解決，下游再美化都一樣，一堆地方違章工廠不接管線亂排廢水。

環保局表示，前晚6點派員前往稽查，現場水色目視為泥白色，採集水樣比對水色略濁，PH7.6、水溫25.5度，快篩未有明顯重金屬及急毒性反應，研判汙染來源疑為營建工程排出的廢水。針對上游的營建工程逐一查核，在民有街的中華建築經理公司起造的集合新建工程工地，外面水溝發現有白色泥沙淤積。

環保局表示，該工地領有環保局核發的逕流廢水汙染削減計畫書，依規定施工期間每月應清理沉砂池3次，但業者卻未有相關紀錄。工地人員坦承，確實有排放廢水，沉沙池約1至2個月才清理一次。與規定頻率不符，已違反水汙染防治法第18條相關規定。

新北市議員連斐璠認為，問題在於上游沒有截彎取直，導致稽查不易，應該盡快做相關設施，增加水流逕流速度。

建築 環保局

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