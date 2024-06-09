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北市路邊停車遭欠2300萬 議員批：追繳不力

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

北市轄下的路邊停車費，去年竟遭欠款2700多萬元，截至近期只收到400多萬元，北市議員認為，過去監委曾指北市路邊停車催繳不力，市府無法發揮成效。停管處表示，目前部分仍未強制執行，同時也建議中央，能比照欠違規罰款禁止異動過戶，「請民眾不要僥倖，會持續追討。」

國民黨北市議員鍾沛君指出，去年積欠路邊停車費金額尚有2300多萬元仍未繳納，甚至民國108年積欠的停車費2千萬餘元，至今仍有900萬元在移送與執行，尚未討回。北市交通事件裁決所雖然有催繳信等手段，即便取得債權查調積欠停車費的車主財稅資料，但仍有許多是無財產可供再移送，市府應該想辦法達成行政執行效率。

停管處管理科長王永錕表示，2700多萬元尚未全數移送到強制執行，因此目前只收到400多萬元，待強制執行後，還款的金額會再上升。

王永錕指出，北市停車費於繳費期限內到繳率平均約95.02%，遲交者在經過辦理平信、掛號追繳等，有99.56%停車費已繳納，剩下仍未繳費者，只要達到行政執行署300元門檻，就會移送強制執行，統計約有0.44%民眾遭強制執行。

王永錕說，通常通過行政執行署的強制執行，市府取得債權憑證後，每年都會定期調查車主名下是否有財產，不過，動產與不動產也會評估是否符合行政成本。通常遲未繳納者，也會積欠其他的款項。

停車費 北市 強制執行

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