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「百年翡翠」計畫 翡管局將評估推動

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北翡翠水庫。圖／翡翠水庫管理局提供
台北翡翠水庫。圖／翡翠水庫管理局提供

唐獎基金會執行長陳振川昨天發文建議台北市長蔣萬安，應及早啟動延續翡翠水庫生命周期的「百年翡翠」計畫，讓這座「護北神庫」繼續守護北台灣的水源60年。北市府翡管局長林裕益回應，昨已邀約陳執行長請益，將積極評估推動。

陳振川曾任行政院工程會主任委員，任內推動公共工程生命周期管理，之後交通部修訂規範，要求重要公路橋梁設計使用年限不小於100年，興建中淡江大橋設計使用120年，以符合減碳。但經濟部未修正規範提升水庫大壩的設計使用年限。

他認為翡翠水庫對大台北地區非常重要，若以50年壽命視之，實在不妥。

林裕益說，「百年翡翠」計畫的建議非常有意義，翡翠水庫營運至今已37年，將全面評估。目前淤積率只有6.91%，依此庫容推估，翡翠水庫壽命可超過500年。

翡翠水庫

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