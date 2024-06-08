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北海岸時尚藝術季富基漁港登場 侯友宜：翻轉漁港想像

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供
2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供

2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場，由策展人潘怡良設計師GIOIA PAN服裝走秀，跨界灣傳統戲曲「唐美雲歌仔戲團」等，以海洋海港為舞台，重塑漁港形象，增添時尚色彩。新北市長侯友宜出席大讚漁港多功能使用，翻轉漁港想像，歡迎民眾來體驗。

現場充滿時尚活力，知名啦啦隊Wing Stars熱情演出及輔仁大學服裝織品學院的畢業設計作品開場，設計師潘怡良與唐美雲歌仔戲團跨界合作的服裝秀，在端午連假首日演出經典戲碼白蛇傳-「遊湖借傘」。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，轄內具有28處漁港，每處漁港都有不同特色，在新北永續城市的願景下，市府推動「嗨漁港」，依據漁港特性及在地產業翻轉漁港，使漁港兼具遊憩或資源復育等多元功能。

民眾說，坐在港邊體驗北海岸意象彩繪，在漁港波光粼粼中看時尚服裝秀、吃新鮮海味，很不一樣。

明天還有「遊湖借傘」及「驚變現形」的橋段，及輔仁大學織品服裝學院高元龍老師與重機車隊結合的服裝秀。另6月15日富基漁港將舉辦富基嗨唱音樂會，邀請新銳歌手莫拉藍、Jasmine張靜汶及Shawn尚融3位激情嗨唱。

新北市漁業處表示，今起至6月30日有「輔大織品服裝學院時尚展覽」及「藝術家展覽」，王志文及徐欣健兩位藝術家展出藝術品，以及創作的打卡點「三點一線˙ 循環永續」。每周假日祭出優惠活動「藝抽入魂」，消費滿3000，贈200元優惠折價劵及抽獎券（每日限量前100名），於當日上午11時至下午4時，抽出水姑娘龍蝦、價值1000元的萬里蟹等好禮。

2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供
2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供
2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供
2024北海岸時尚藝術季今天下午在新北市富基漁港登場。圖／新北市漁業處提供

侯友宜 服裝 輔仁大學

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