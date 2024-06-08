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基隆市民支持升格直轄市 北市府：北北基桃一起努力
北北基桃近1千萬人口，基隆市長謝國樑認為只有基隆30多萬人還沒有享有直轄市的資格和待遇，積極推動基隆市升格為直轄市。對此，北市府表示，基北北桃已逐步形成合作夥伴關係。
基隆市去年市府曾做民調，有過半市民54.9%支持基隆市升格為直轄市，且以「北北基合併為新的直轄市」占最多。市府今年編300萬元縣市升格公民共識相關推廣追加預算，辦座談會邀專家、民眾參與，並推動線上投票，凝聚基隆人的共識。
台北市政府今表示，蔣萬安市長上任以來，市府一直透過基北北桃協同治理平台，推動首都圈密切交流，基北北桃已逐步形成合作夥伴關係。不論交通、環境、永續等跨域治理與公共建設議題，都是首都圈民眾共同關心的重點，台北市會與夥伴們一起繼續努力。
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