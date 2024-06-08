陳振川建議提「百年翡翠」計畫 翡管局長：已邀約請益

唐獎基金會執行長陳振川今發文建議台北市政府延續過去在水庫生命周期執行的優良表現，評估並宣示於翡翠水庫啟用40周年時提出「百年翡翠」計畫，並致台北市長蔣萬安的公開信「推動百年翡翠水庫」。台北市政府翡管局長林裕益下午也回應並表示，今天已邀約陳執行長請益，將積極評估推動。

基於翡翠水庫對於台北盆地供水及國土保育之重要性，以唐獎永續發展獎精神，鼓勵推動永續公共建設政策，思考未來子孫權益，陳振川建議評估提出「百年翡翠」計畫，制定加強維護及安全管理執行機制，朝水庫百年使用年限目標邁進，造福國家社會及子子孫孫

林裕益說，「百年翡翠」計畫非常有意義，針對制定加強維護及安全管理執行機制，今已邀陳執行長請益；他說，翡翠水庫1987年6月完工營運至今已37年，40周年活動會盡早籌劃，並邀請當年曾經參與規畫設計、施工及學術技術單位共同參與。

林裕益表示，「百年翡翠」計畫將全面盤整評估，不僅針對翡翠大壩結構及基礎之維護管理，強化監測機制。去年已爭取台北市議會支持通過預算，今年已啟動翡翠水庫邊坡管理計畫，啟動預防管理機制，針對庫區邊坡全面納管健檢，提早發現異常徵兆，減免邊坡土石滑落庫區，再降淤積來源。