快訊

「莊春仁」中藥廠疑製造偽藥 高市已下架封存17瓶涉案藥品

讀台大醫浪費人才？蘇姿丰父發言掀網議 名醫同意但揭1關鍵勝美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張學友演唱會取消衍生消費爭議 蔣萬安證實接獲申訴

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「歌神」張學友7日宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。圖／超級圓頂提供
「歌神」張學友7日宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。圖／超級圓頂提供

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉辦的世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。由於衍生出黃牛票退票的問題和補償方案，台北市長蔣萬安下午受訪指出，市府確實接到1件就現場購票後來被取消的申訴案，會由文化局來要求業者15日內回覆。

蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽受訪指出，這個案子也已經進入到消費爭議處理流程的機制，法務局也更新，業者會擴及整個對於交通、住宿的補償，從6月7號、8號及9號3個場次，市府會持續追蹤，要求業者妥善處理，所有的歌迷朋友也可以依消費爭議的申訴，確保自己權益。

至於過去小巨蛋演唱會也發生黃牛票爭議，蔣萬安表示，中央已經修法，市府會強力執法，依據定型化的契約，黃牛票如果遇到這樣的活動取消，是可以不退換票的，所以再一次的呼籲民眾不要購買沒有保障的黃牛票。

至於下周三議會政黨協商，大巨蛋是否開演唱會，蔣萬安說，首先還是要謝謝議長戴錫欽願意挺身來邀集各個黨團進行溝通跟協調。總質詢期間也非常謝謝議員，不分黨派大家共同提出一起來解決現在大巨蛋被綁住、沒辦法辦演唱會的限制，以及克服各項的困難。

蔣萬安表示，很希望能夠滿足市民朋友共同期待，包括大巨蛋舉辦演唱會在內的各項大型活動、各種表演等，來帶動整體台北市經濟的效益。

台北市長蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽，賽前暖身。記者楊正海／攝影　
台北市長蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽，賽前暖身。記者楊正海／攝影　

RSV 張學友 演唱會 蔣萬安 黃牛

延伸閱讀

「划龍舟可以助孕」蔣萬安今天卻不認：我有說嗎？

IG粉絲破10萬 蔣萬安自 Cue：還是你們要晚安大小姐？

張學友感染RSV 蘇一峰：嚴重恐肺炎氣喘、沒抗病毒藥物可用

靠張學友「情書」賺翻！凍齡玉女復出美成這樣

相關新聞

點睛儀式開這句玩笑…今被問划龍舟可助孕？蔣萬安不認：我有說嗎

台北國際龍舟錦標賽今天起至10日舉辦，今年將有213隊參賽，台北市長蔣萬安日前為賽事祈福，舉行龍舟「點睛」時還開玩笑說，...

影／IG粉絲破10萬！蔣萬安曝送1福利 再問：還是你們要晚安大小姐？

台北市長蔣萬安市長IG破10萬粉絲，現正特別企劃「蔣萬安和你講晚安」，也已在限時動態開放報名。蔣萬安下午參加2024台北...

陳振川建議提「百年翡翠」計畫 翡管局長：已邀約請益

唐獎基金會執行長陳振川今發文建議台北市政府延續過去在水庫生命周期執行的優良表現，評估並宣示於翡翠水庫啟用40周年時提出「...

張學友演唱會取消衍生消費爭議 蔣萬安證實接獲申訴

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉辦的世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。由於衍...

新莊十八份公墓遷葬速度挨批太慢 民政局：今年7月完工

新北市新莊十八份公墓多年前就評估要做遷葬，但過了4年，才在推動第二次遷葬，民代認為遷葬速度太慢，行政效率差，明明公墓遷走...

新北通學廊道改善66校 民拜要求校園正、側門全面鋪設綠底人行道

新北市府推動通學廊道安全改善計畫，新北市長侯友宜上任後目標8年完成80校通廊改善，今年目標6校至今年5月已完成66校，工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。