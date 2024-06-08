張學友演唱會取消衍生消費爭議 蔣萬安證實接獲申訴

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉辦的世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。由於衍生出黃牛票退票的問題和補償方案，台北市長蔣萬安下午受訪指出，市府確實接到1件就現場購票後來被取消的申訴案，會由文化局來要求業者15日內回覆。

蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽受訪指出，這個案子也已經進入到消費爭議處理流程的機制，法務局也更新，業者會擴及整個對於交通、住宿的補償，從6月7號、8號及9號3個場次，市府會持續追蹤，要求業者妥善處理，所有的歌迷朋友也可以依消費爭議的申訴，確保自己權益。

至於過去小巨蛋演唱會也發生黃牛票爭議，蔣萬安表示，中央已經修法，市府會強力執法，依據定型化的契約，黃牛票如果遇到這樣的活動取消，是可以不退換票的，所以再一次的呼籲民眾不要購買沒有保障的黃牛票。

至於下周三議會政黨協商，大巨蛋是否開演唱會，蔣萬安說，首先還是要謝謝議長戴錫欽願意挺身來邀集各個黨團進行溝通跟協調。總質詢期間也非常謝謝議員，不分黨派大家共同提出一起來解決現在大巨蛋被綁住、沒辦法辦演唱會的限制，以及克服各項的困難。