快訊

台東神秘「506」號大樓竟是台灣最重要連外網絡機房？知情人曝選址考量

點睛儀式開這句玩笑…今被問划龍舟可助孕？蔣萬安不認：我有說嗎

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午參加台北國際龍舟錦標賽受訪。記者楊正海／攝影

台北國際龍舟錦標賽今天起至10日舉辦，今年將有213隊參賽，台北市長蔣萬安日前為賽事祈福，舉行龍舟「點睛」時還開玩笑說，生子秘訣就是多多參賽划龍舟。蔣萬安今天下午代表市府參賽，媒體問他划龍舟可以助孕？最近有頻繁練習？蔣萬安卻笑說「我有說嗎？」任何運動都很好。

蔣萬安說，台北國際龍舟錦標賽全台灣最大、參與人數最多，今年還有包含澳洲、荷蘭、日本等各國好手一起參加，總共212支隊伍，包括企業、校友以及各個團體，今年總獎金創歷史新高，達333萬，天氣也很好，昨天擔心下雨，今天趁好天氣，各個隊伍都能盡情揮灑汗水，拿出好成績。

蔣萬安今天親自下場比賽，他說，競爭激烈，之前總質詢，今年沒有太多時間練習，前幾天才第一次跟首長一起練習，他們之前有練過幾次，自己在總質詢結束後趕快加緊抱佛腳，所以去年有經驗，今年希望同樣維持保成績。

至於有沒有特別準備，有沒有精進？蔣萬安說，去年市府隊經驗，感覺沒有很一致，划槳的動作，今年特別希望大家專注聽鼓聲，跟上鼓的節奏，大家划槳動作能一致，希望能持續拿到很好名次。

划龍舟 蔣萬安

延伸閱讀

北市金吾獎 蔣萬安、李西河開心與得獎人一同入鏡

蔣萬安抱嬰兒直說：抱回家了！太可愛了！逗得全場大笑

侯友宜盼輝達來新北 蔣萬安先祝「生日快樂」再說北市會非常努力

寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

相關新聞

新莊十八份公墓遷葬速度挨批太慢 民政局：今年7月完工

新北市新莊十八份公墓多年前就評估要做遷葬，但過了4年，才在推動第二次遷葬，民代認為遷葬速度太慢，行政效率差，明明公墓遷走...

張學友演唱會取消衍生消費爭議 蔣萬安證實接獲申訴

「歌神」張學友昨晚在台北小巨蛋舉辦的世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染呼吸道融合病毒（RSV），演唱會停辦。由於衍...

點睛儀式開這句玩笑…今被問划龍舟可助孕？蔣萬安不認：我有說嗎

台北國際龍舟錦標賽今天起至10日舉辦，今年將有213隊參賽，台北市長蔣萬安日前為賽事祈福，舉行龍舟「點睛」時還開玩笑說，...

新北通學廊道改善66校 民拜要求校園正、側門全面鋪設綠底人行道

新北市府推動通學廊道安全改善計畫，新北市長侯友宜上任後目標8年完成80校通廊改善，今年目標6校至今年5月已完成66校，工...

影／國家海洋日授旗海巡志工 管碧玲：海洋保育法即將誕生

海洋委員會在今天「國家海洋日」在新北市福龍海洋驛站舉辦福隆海巡志工成立大會，管碧玲主任委員表示，海洋保育法在今天國家海洋...

坪林特等包種茶出爐 民代呼籲建置茶葉加工廠提高產能

新北市長侯友宜今上午至坪林出席包種茶比賽頒獎典禮，本次由青農蔡智霖奪得特等獎。農業局並於本周末及本月15、16日上午10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。