點睛儀式開這句玩笑…今被問划龍舟可助孕？蔣萬安不認：我有說嗎

台北國際龍舟錦標賽今天起至10日舉辦，今年將有213隊參賽，台北市長蔣萬安日前為賽事祈福，舉行龍舟「點睛」時還開玩笑說，生子秘訣就是多多參賽划龍舟。蔣萬安今天下午代表市府參賽，媒體問他划龍舟可以助孕？最近有頻繁練習？蔣萬安卻笑說「我有說嗎？」任何運動都很好。

蔣萬安說，台北國際龍舟錦標賽全台灣最大、參與人數最多，今年還有包含澳洲、荷蘭、日本等各國好手一起參加，總共212支隊伍，包括企業、校友以及各個團體，今年總獎金創歷史新高，達333萬，天氣也很好，昨天擔心下雨，今天趁好天氣，各個隊伍都能盡情揮灑汗水，拿出好成績。

蔣萬安今天親自下場比賽，他說，競爭激烈，之前總質詢，今年沒有太多時間練習，前幾天才第一次跟首長一起練習，他們之前有練過幾次，自己在總質詢結束後趕快加緊抱佛腳，所以去年有經驗，今年希望同樣維持保成績。

至於有沒有特別準備，有沒有精進？蔣萬安說，去年市府隊經驗，感覺沒有很一致，划槳的動作，今年特別希望大家專注聽鼓聲，跟上鼓的節奏，大家划槳動作能一致，希望能持續拿到很好名次。