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新北通學廊道改善66校 民拜要求校園正、側門全面鋪設綠底人行道
新北市府推動通學廊道安全改善計畫，新北市長侯友宜上任後目標8年完成80校通廊改善，今年目標6校至今年5月已完成66校，工務局今表示今年已完成汐止區北峰國小、汐止國小及三重區新北高中。議員張錦豪認為，除人行道拓寬改善，要求在校園正、側門全面鋪設綠底人行道，提高用路識別度提升學生通行安全。
養工處表示，新北市府於2019年起推動通學廊道安全改善計畫，目標8年改善80所學校，至去年底已完成63所學校改善。今年度將完成6所學校，其中汐止區北峰國小、汐止國小及三重區新北高中已於上半年度完工。板橋區重慶國小、新莊區中平國中及鶯歌區鳳鳴國中等3校已開始施工，今年底前陸續完工。
養工處說明，汐止北峰國小主要改善學校周邊中興路、福德一路及環河街雙側人行道，改善路段長約385公尺。學校原有人行道上有候車亭、電桿及喬木竄根等障礙物致通行空間十分狹窄不順，學校同意退縮圍牆騰出空間讓人行道寬度變為2公尺以上，台電配合電桿下地工程，並在周邊道路下方建置共同管溝將弱電系統納入，將障礙物排除。
另汐止國小則是因為原有人行道高低差過大，不符合無障礙設施規定，機車格占據人行道阻礙行人通行，因而對其整體優化改善，路段長約237公尺。截至今年5月，市府已完成66所學校周邊環境改善，總經費約12.1億元，其中28案中央前瞻計畫補助約4.5億元，改善總長度達約30.14公里。
新北市議員張錦豪認為，除了擴寬校園周邊人行道，排除障礙設施等，校園周邊、尤其是學生進出學校的正、側門，要求市府應全面鋪設綠底人行道，藉由顏色區分用路識別，提升行人及學生通行安全。
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