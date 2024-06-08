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新莊十八份公墓遷葬速度挨批太慢 民政局：今年7月完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新莊十八份公墓多年前就評估要做遷葬，但過了4年，才在推動第二次遷葬，民代認為遷葬速度太慢。圖／新北市民政局提供
新北市新莊十八份公墓多年前就評估要做遷葬，但過了4年，才在推動第二次遷葬，民代認為遷葬速度太慢。圖／新北市民政局提供

新北市新莊十八份公墓多年前就評估要做遷葬，但過了4年，才在推動第二次遷葬，民代認為遷葬速度太慢，行政效率差，明明公墓遷走後就可以綠化改做公園，為丹鳳地區做休憩空間，要求市府加快腳步。新北市民政局表示，第二期作業進度近8成，預計今年7月完工。

市議員蔡健棠指出，十八份第一公墓4年多前就說要遷葬，但錯誤評估，要分2次遷墓，結果到現在還沒完成，還在第2次遷葬作業程序，拖了這麼久，他認為行政效率不彰，也曾提議希望用議員建議款，等遷葬完成後，就可以做遊樂設施。

蔡健棠說，他提出建議至今，市府說要考慮，但都還沒有結果，這邊未來可以跟三重大都會公園一樣，有很好玩的溜滑梯等設施，現況雜草叢生，應該要趕快處理，對丹鳳地區來說，可以增加一處很好的遊憩跟運動場所。

民政局回應，新莊第一公墓第一期遷葬面積約3.8公頃，已於2022年3月完成，第二期現正辦理遷葬作業，面積約0.5公頃，目前整體工程進度約78%，預計於今年7月完工。

民政局表示，遷葬範圍內墳墓均已完成起掘，整體遷葬工程包含水土保持、綠美化及簡易休閒步道工程，另現階段已完工部分均有定期除草維護。

公墓

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