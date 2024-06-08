坪林特等包種茶出爐 民代呼籲建置茶葉加工廠提高產能

新北市長侯友宜今上午至坪林出席包種茶比賽頒獎典禮，本次由青農蔡智霖奪得特等獎。農業局並於本周末及本月15、16日上午10時至下午6時舉辦春飲市集等活動推廣坪林包種茶，新北市議員黃心華則表示，坪林為集水保護區，受限法規及地形限制導致產能有限，市府應彈性放寬限制提高坪林茶業產能行銷各地。

今天頒獎活動並舉辦封茶儀式，將目前心情和對未來希望和茶葉及祈願箋條一起封存茶罐數年後再啟封，新北市長侯友宜參加封茶體驗，祈求地方平安發展順利。侯友宜今並頒贈賀匾恭賀特等獎得主蔡智霖。

侯友宜表示，坪林茶葉栽培面積達488.49公頃，是百萬冠軍茶故鄉，今年春季製茶天候佳，茶葉風味更佳。新北茶農屢獲全國製茶技術競賽佳績，奪下11座冠軍，新北成為全國最多冠軍製茶師縣市，獲農糧署評鑑5星製茶家數為六都最多。特等獎得主蔡智霖表示自己返鄉製茶5年，是第4代茶農，與父親蔡瑞陽共同經營茶園2.5公頃，茶園管理上施用有機肥，且選在中午後好天氣採茶，避免雨菁，這次一舉獲得特等獎相當開心。

對於坪林製茶的困境，新北市議員黃心華指出，坪林由於為集水保護區，當地茶農面臨的困境是因為法規及地形的限制無法有大型茶葉加工廠提高產能，希望通過擴大茶類加工廠來實現經濟規模。當地茶葉加工廠地方有限，新一代的青農希望擴大製茶加工場所，茶葉產業本身是低汙染產業，市府應該給予茶農更多的彈性放寬限制，促進地方產業的蓬勃發展。