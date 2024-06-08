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進度75.45%！三鶯線11月測試列車 中央路人行道改善中
新北捷運三鶯線全線橋樑去年底合龍，計畫進度至5月底達75.45%，預計11月前列車上線測試、2025年通車。不過板南線銜接三鶯線主要行經土城中央路，目前在做人行道改善工程，有民代擔憂進度能否如期。侯友宜表示，工程經費總計約3.8億元，人行道改善是重點基礎建設，一定在通車前完成。
新北捷運局表示，三鶯線全線橋樑去年底合龍，三峽機廠主要建物包含主變電站、主維修廠、駐車廠及行政大樓結構已完工，今年5月各核心機電機房已交付進場施作供電、號誌及通訊等核心機電設施，其中主變電站供電系統已安裝及測試完成，台電預計本月提供161KV高壓電力，配合主維修廠及行政大樓供電系統完成後，屆時可供應列車測試所需的電源。
捷運局表示，機廠750公尺測試軌已於4月鋪設軌道完成，目前正施作軌旁號誌中，機廠扇形區也在5月完成軌道鋪設，可供列車後續測試所需路徑，配合供電系統及軌道安裝測試時程，並接續在11月前讓列車上線測試。
不過市議員江怡臻表示，土城中央路是土城主幹道，也是捷運板南線銜接三鶯線的主要行經路線，2020年她提案做土城中央路人行道全段改善工程，目前已有多處陸續完工及施工，但三鶯線明年將通車，希望臨近的中央路四段人行道改善，及土城中央路一段（中華街一段至日和街）、中央路四段（大安寮橋至三民路）等，能盡快完工。
侯友宜表示，土城地區相關路段改善工程，經費總計約3.8億元，人行道改善是重點基礎建設，市府一定全力支持，其中中央路四段的人行道改善工程，會努力在通車前完成。工務局長祝惠美表示，中央路一段部分目前向中央爭取預算中，中央路全段改善工程預計明年11月全數完成。
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