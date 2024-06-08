快訊

白石茉莉奈封殺AV天王清水健6年 親揭原因：打招呼時揉我胸

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

木柵焚化廠去年節水6萬度省132萬 今年改善管路溢流拚節能省錢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市木柵垃圾焚化廠運用鄰近的福德坑滯洪池雨水，減少自來水用量。圖／台北市環保局提供
台北市木柵垃圾焚化廠運用鄰近的福德坑滯洪池雨水，減少自來水用量。圖／台北市環保局提供

響應2050淨零排放目標，台北市木柵垃圾焚化廠省水大作戰，不只再利用滯洪池雨水，也以回收鍋爐等製程排放水取代部分自來水用水，去年共節約6.6萬度自來水用量，省下132萬元水費，今年精進計畫將調整管路配置、增加控制系統及緩衝用蓄水槽，改善既有管路系統水溢流，預期每年可再省10萬元水費。

基於本身地理位置條件，木柵廠運用鄰近的福德坑滯洪池雨水，並設置蓄水塔、雨水收集及導管系統，有效規劃雨水貯留再利用，可提供廠內設備洗滌用水及外勤區隊部分垃圾車、洗街車使用，減少自來水用量。

環保局指出，木柵廠是國內垃圾焚化處理在廢氣處理系統唯一使用濕式洗煙塔的焚化廠，需使用大量的自來水去除廢氣中的酸性氣體如氯化氫、二氧化硫等。木柵廠為節省用水，改善製程廢水回收再利用（鍋爐回收廢水及水套冷卻用水），並引用滯洪池雨水再利用，降低自來水使用量。

木柵廠112年度再利用雨水約3.8萬度、製程廢水約2.8萬度，共節省約6.6萬度的自來水用水量；若以自來水費每度20元計算，水費省了約132萬元，而以每度自來水碳排量0.0543公斤估算，等同減少約3.6公噸碳排放量。

環保局表示，木柵廠集思廣益各種經濟省錢方式，創造節水減碳實質效益，今年也提出精進計畫，將調整管路配置、增加控制系統及緩衝用蓄水槽，改善既有管路系統水溢流的問題，預期每年可再提升回收水再利用量約5000度。

台北市木柵垃圾焚化廠將水資源回收再利用，洗滌廠內設備。圖／台北市環保局提供
台北市木柵垃圾焚化廠將水資源回收再利用，洗滌廠內設備。圖／台北市環保局提供
台北市木柵垃圾焚化廠的濕式洗煙塔製程，回收水再利用。圖／台北市環保局提供
台北市木柵垃圾焚化廠的濕式洗煙塔製程，回收水再利用。圖／台北市環保局提供

滯洪池 環保局 雨水

延伸閱讀

石門水庫蓄水量回到2個半月前 升破7000萬噸大關

創新高！中鋼日用7.02萬噸再生水 讓自來水留給民生用

苦盼5年 南投中寮頂城巷近百住戶快有自來水了

南投中寮居民無自來水衍生糾紛 水利署納改善計畫

相關新聞

新北花上億元整治瓦瑤溝被染成灰色 原因是上游建案沉砂池沒清

新北市花上億元整治橫貫中、永和區的瓦磘溝，甚至還獲「2023年工程環境與美化獎」，沒想到又被民眾發現染成灰色，怨「好不容...

進度75.45%！三鶯線11月測試列車 中央路人行道改善中

新北捷運三鶯線全線橋樑去年底合龍，計畫進度至5月底達75.45%，預計11月前列車上線測試、2025年通車。不過板南線銜...

木柵焚化廠去年節水6萬度省132萬 今年改善管路溢流拚節能省錢

響應2050淨零排放目標，台北市木柵垃圾焚化廠省水大作戰，不只再利用滯洪池雨水，也以回收鍋爐等製程排放水取代部分自來水用...

潭美段地上權招商 衝擊內湖交通？

台北市內湖區潭美段市有土地設定地上權案昨天在北市府舉行簽約典禮，由市長蔣萬安分別與緯創資通總經理林建勳、緯穎董事長洪麗寗...

產專區和住宅區畫分不明顯 台北港特定區民怨太多大車

新北八里台北港特定區每天有很多大車出入，但產專區與住宅區、學區畫分不明顯，甚至還會經過觀光景點，民眾也抱怨大車通行證廣發...

萬里幼兒園慶端午 小小生活家包肉粽做艾塔

端午節將近，社區、里辦公室都在包肉粽慶端午，而萬里區的市立萬里幼兒園為了讓身為小小生活家的學生們也體會在端午節要做些什麼，精心的規劃了一系列的課程，從製作端午艾草花束到製作艾草香塔與包肉粽，小朋友透過課程瞭解了端午節的由來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。