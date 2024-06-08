木柵焚化廠去年節水6萬度省132萬 今年改善管路溢流拚節能省錢

響應2050淨零排放目標，台北市木柵垃圾焚化廠省水大作戰，不只再利用滯洪池雨水，也以回收鍋爐等製程排放水取代部分自來水用水，去年共節約6.6萬度自來水用量，省下132萬元水費，今年精進計畫將調整管路配置、增加控制系統及緩衝用蓄水槽，改善既有管路系統水溢流，預期每年可再省10萬元水費。

基於本身地理位置條件，木柵廠運用鄰近的福德坑滯洪池雨水，並設置蓄水塔、雨水收集及導管系統，有效規劃雨水貯留再利用，可提供廠內設備洗滌用水及外勤區隊部分垃圾車、洗街車使用，減少自來水用量。

環保局指出，木柵廠是國內垃圾焚化處理在廢氣處理系統唯一使用濕式洗煙塔的焚化廠，需使用大量的自來水去除廢氣中的酸性氣體如氯化氫、二氧化硫等。木柵廠為節省用水，改善製程廢水回收再利用（鍋爐回收廢水及水套冷卻用水），並引用滯洪池雨水再利用，降低自來水使用量。

木柵廠112年度再利用雨水約3.8萬度、製程廢水約2.8萬度，共節省約6.6萬度的自來水用水量；若以自來水費每度20元計算，水費省了約132萬元，而以每度自來水碳排量0.0543公斤估算，等同減少約3.6公噸碳排放量。