產專區和住宅區畫分不明顯 台北港特定區民怨太多大車

新北八里台北港特定區每天有很多大車出入，但產專區與住宅區、學區畫分不明顯，甚至還會經過觀光景點，民眾也抱怨大車通行證廣發太多。議員認為，問題根源是當初都市計畫沒做好，希望必要時要推動台北港特定區二期規畫。新北市城鄉局表示，會再跟交通局討論能否以都市計畫處理。

新北市議員陳家琪昨在議會總質詢表示，大車問題困擾八里許久，在地議員都在想辦法如何調整大型車行經路段，早期八里都市計畫沒有把產專區與住宅區、學區明顯畫分，才會衍生問題。

陳家琪說，他曾到忠孝路、觀海大道會勘過，前者靠近住宅區跟學區，後者則是靠近左岸自行車道，民眾會擔心安全問題。現在也有設大型車禁行路段，但大車又有進出需求，只能跟交通局警察局申請通行證，但民眾不諒解，認為「有禁跟沒禁一樣」，也不是固定的大車進出，通行證越發越多，一來一往也造成彼此之間不便跟不諒解。

新北市長侯友宜回應，不能亂發通行證，也會加強警察取締，至少先治標，如果有特殊狀況可以提前核備。城鄉局長黃國峰表示，產專區與其他區的畫分確實不明顯，會再跟交通局討論能否用都市計畫處理。