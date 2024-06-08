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潭美段地上權招商 衝擊內湖交通？

聯合報／ 記者楊正海鍾張涵／台北報導
台北市長蔣萬安（左）昨天出席內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技董事長洪麗寗（中）、緯創資通執行長林建勳（右）分別簽署契約。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天出席內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技董事長洪麗寗（中）、緯創資通執行長林建勳（右）分別簽署契約。記者曾吉松／攝影

北市內湖區潭美段市有土地設定地上權案昨天在北市府舉行簽約典禮，由市長蔣萬安分別與緯創資通總經理林建勳、緯穎董事長洪麗寗簽署地上權契約，將推動AI產業，為北市創造3500個工作機會，但外界質疑是否再衝擊內湖交通？蔣萬安表示，市府一定會要求投資方，提送交通影響評估報告，詳盡審查。

緯創5月9日公告取得內湖潭美段地上權標案，基地土地面積6407.79平方公尺，容積率均為225%，建蔽率為40%，地上權存續期間為60年，基地鄰近內湖科技園區；北市財政局指出，決標權利金共計20.84億元，後續每年另可收取土地租金逾3千萬元，提高財政收入、挹注市政建設，達成多贏。

蔣萬安表示，2021年緯創取得台北市數位內容新創中心BOT案，今年再取得潭美段地上權案，未來串聯本案兩基地開發，引入AI、科技相關產業，更可深化內湖產業群聚效益，預計開發後，2030年為台北市創造3500個工作機會，以及創造預估有8千億產值，讓北市離「未來之都」更進一步。

緯創指出，將與子公司緯穎聯手推動AI產業發展，未來從緯創內湖行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創總部，延伸拓展至新基地，要持續擴大產值，創造區域就業機會，與北市共創以AI導向、創新、國際化的智慧城市。

但目前內湖交通問題尚未解決，若未來更多科技企業進駐內湖科學園區，恐怕再塞車；蔣萬安說，包括未來人流、車流對地方交通衝擊跟影響及投資者將採行的各項管理措施，分流、上下班等，市府都一定嚴格的審查，讓大內科園區周邊住戶的交通衝擊影響降到最低。

蔣萬安舉例，之前台塑大樓進駐，當時大家也是非常擔心，各界有給市府意見，市府積極跟企業方不斷溝通協調，目前交通都還順暢。

北市交通局指出，將請投資方於交通影響評估報告，包括基地開發後引進人流、車流研擬減緩交通衝擊改善措施，例如要求進駐企業實施ESG報告計算員工通勤碳排量、實施彈性分班或居家上班制度、鼓勵員工通勤共乘；也會請企業比照台塑企業總部園區模式，闢駛員工接駁車，降低員工自行開車比例，鼓勵大眾運輸。

內湖科技園區 北市 地上權

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