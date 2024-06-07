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高中在地就學率7成 新北再加碼獎學金最高拿30萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
113年國中教育會考成績今天公布。圖為示意圖。本報資料照片
113年國中教育會考成績今天公布。圖為示意圖。本報資料照片

113年國中會考成績今天出爐，為鼓勵學生在地就學，新北市教育局表示，凡設籍新北且為新北國中畢業生參加基北區各項入學管道，經錄取就讀新北市立高中的畢業生，會考成績達一定標準者，最高可拿30萬元獎學金，另針對低收入戶、失業勞工、身心障礙人士子女及身心障礙學生，每學期補助5千元助學金。

教育局統計，近5年努力下，在地就學率從不到5成提升至7成，110學年度在地就學實際人數1萬9683人，在地就學率72%。111學年度在地就學實際人數1萬9435人，在地就學率71%。112學年度在地就學實際人數1萬9520人，在地就學率72%。

而110學年度核發獎學金417萬5000元，補助153人；111學年度核發獎學金338萬元，補助131人；112學年度核發獎學金484萬元，補助163人。本獎學金依各校造冊核發補助，故申請與實際核給人數相同。

另外，為協助學生志願選填，教育局將6月21日至27日訂為「免試入學適性輔導週」，由國中學校專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願，並適時提供家長諮詢與建議，也提供12年國教志願選填諮詢專線(02)2955-9019分機18。

教育局表示，新北推動在地就學政策，迄今已與9所頂尖大學合作，開設假日短課、微課程，並建置高中數位教學專區，讓學生可選修國內外大學的線上學習課程，另強化鄰近高國中小的課程活動連結，並透過辦理校校「Open Day」、教育季活動，透過開放高中及成果展現，讓社區的親師生認識在地高中的特色與亮點。

113會考

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