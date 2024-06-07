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民代批新莊國影中心「離離落落」侯友宜：二期爭取開國際標

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國家電影文化中心2期場館預定地現況。圖／新北市新聞局提供
國家電影文化中心2期場館預定地現況。圖／新北市新聞局提供

位於新北新莊的國家電影文化中心一期已完工開放使用，二期還在推動中，民代認為，中央做的「離離落落」，也指高雄、台中有國際級演藝中心空間，「為什麼新北沒有」，認為要開國際標，國際級活動來新北才有地方辦。新北市長侯友宜則允諾，二期招標時會與文化部協商開國際標。

新北市議員蔡健棠指出，國影中心的土地是新北的，可是中央做的「離離落落」，問侯友宜可否收回來用。侯友宜表示，中央有答應第二期會撥款施工，停車場也都會做好。

新北議長蔣根煌指出，高雄衛武營還有台中歌劇院，建設有夠好，「為什麼只有我們新北沒有」，如果哪天太陽劇團、金馬要來，新北才有地方啊，大家要一起打拚，讓新北有地方可以開國際標。侯友宜說，會在第二期招標時，與文化部協商開國際標。

新聞局補充，市府與文化部合作籌建影視廳博物館，目前文化部正由PCM（工程專業管理）團隊辦理需求計畫書撰寫。地方反映有展演空間以及活動空間的需求，皆持續函文文化部爭取，並在新政府上任後，規畫拜會文化部，積極反映包括國際標在內等相關期待。

新聞局表示，原定文化部回饋新北市的114坪協拍中心空間，行政院亦請文化部提供市府興建設置建置經費，目前持續同步協商。另外，為活化尚未動工的二期用地，目前經企業認養綠地，文化部在本府協助下，先行進行地質鑽探調查。

侯友宜 文化部

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