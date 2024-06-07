端午連假前夕新北湧車潮 板橋火車站周邊壅塞

新北市交通局今天表示，下午開始出現端午連假返鄉車潮，尖峰時段與下班車潮重疊，板橋火車站、捷運站周邊壅塞，預估台64、台65線高快速道路銜接國道處8日上午也將出現車潮。

新北市交通局傍晚發布新聞指出，下午起陸續湧現端午連續假期返鄉車潮，分別為取道國道1、國道3回南部及連接國道匝道的台64、台65線等高快速道路的車流，一度壅塞。

另外，板橋火車站及捷運站周邊也出現塞車現象，預估台64、台65線銜接國3或國1匝道明天連假首日上午也將出現大量返鄉、出遊車潮。

新北市長侯友宜下午視察「交通戰情室」了解交通輸運及路況，新北市交通局長鍾鳴時表示，將嚴密監控交通狀況，並與高速公路局交控中心密切聯繫，機動調整儀控管制秒數，透過電子看板及即時交通資訊網，提醒用路人注意。

警察局交通大隊長林泰裕說，基隆潮境公園山坡崩塌仍在搶修，台2線基隆段70公里處北寧路雙向封閉管制，請用路人利用替代道路通行。

觀光旅遊局表示，端午連假市境內有議長盃龍舟賽、碧潭水舞展演、福隆沙雕藝術季及淡水清水祖師爺遶境，觀旅局將啟動人潮儀表板即時疏導。