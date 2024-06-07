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新北議員批潭底溝惡臭數10年未解決 市府允處理

中央社／ 新北7日電

潭底溝流經新北市新莊區、樹林區，國民黨議員蔡健棠批每逢夏天高溫就產生臭味，造成居民、附近學校師生痛苦，質疑「有沒有政府」，要求市府解決，市長侯友宜允諾處理。

新北市議會今天進行市政總質詢，蔡健棠質詢，潭底溝臭味數十年下來都未解決，位於潭底溝附近的新莊區光華國小、民安國小，師生與家長都得忍受臭味，苦不堪言。

蔡健棠表示，潭底溝附近有新北肉品市場，他多次建議肉品市場要廢水循環使用，但肉品市場說無法接污水下水道管線，肉品市場也曾跟他說降載豬隻屠宰數量，從每日屠宰2700隻降至2000隻，但仍是會污染，希望市府提出解決方案。

侯友宜表示，會積極面對潭底溝污染，市府也開罰多次，首要解決抽水問題，先前抽水機組發包，但流標2次，將持續上網招標，再來市府有列管150家工廠，會做好各項管理。

他表示，也跟多名農會理事長說明，一定要做好肉品市場的廢水處理，環保局已開單19次，罰新台幣3000萬元以上，也要求肉品市場改善使用設備，否則恐勒令停業。

至於抽水機組流標原因，水利局以文字回應中央社記者，因缺工缺料導致廠商投標意願低，已對標案內容、工期、經費進行檢討，並了解廠商需求，預計6月底前重新上網招標。

臭味

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