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基泰大直損鄰案協調僅願賠1.2倍 議員要求提高至這數字

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
基泰大直損鄰事件，北市府都發局昨代為召開案件協調會。圖／議員陳怡君提供
基泰大直損鄰事件，北市府都發局昨代為召開案件協調會。圖／議員陳怡君提供

基泰大直損鄰事件，北市府都發局昨代為召開案件協調會，不少住戶直言，基泰造成嚴重工安，應把周邊鄰房修繕還原，卻只拿1.2倍賠償住戶，毫無誠意，除了財產損失外，沒有精神賠償？議員陳怡君表示，基泰若不調整自己的態度，只會造成更大的民怨。北市都發局表示，會督促基泰積極與受損戶協調並達成和解共識。

這次協調會約60人參加，損鄰住戶均對都發局及基泰、公會紛紛提出質疑。有住戶直言，就算給了1.2倍賠償金，也無法修繕復原住戶的房子，也有住戶質疑，有的重災戶房子傾斜倒塌，不就是基泰跟技師做出來的「安全無虞證明書」，才引起這場重大公安嗎？

有住戶說，現在鑑定的「結構安全」，誰能保證是真的安全？且鑑定單位賠償金額相當不合理，對於下陷的地層、家中磁磚脫落、地磚裂掉，門窗鐵門壞掉、家中漏水水管破裂、天花板掉落等損鄰，甚至有住戶家中才剛裝潢好，根本沒有列入災損中。

陳怡君表示，這是損鄰戶第一次在公部門的主導下所召開的調解會議，基泰應該要正視所有損鄰戶的心聲，對於該提高賠償金額，陳怡君主張應提高為1.5倍，抑或主動至損鄰戶家中一一估價除結構之外的損失，增列至賠償金額中，這才是身為企業應該有的賠償氣度。

北市都發局表示，因之前基泰與受損戶私下協調結果，仍未達成和解，且建損雙方協調和解進度緩慢，為促進建損雙方協調及溝通效率，都發局主動依損鄰爭議規則規定，昨晚在大直國小視聽教室辦理代為協調會議。對於多數受損戶提出修繕及賠償金額不足等訴求，已請基泰建設收集受損戶所提相關意見後並妥為處理，以促進建損雙方和解進度，希望能圓滿解建損雙方損鄰紛爭。

住戶 北市 大直

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