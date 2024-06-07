汐止湖興活動中心興建達8成 會勘內裝綠美化

汐止區湖興市民活動中心在去年底開始施工，經過大半年的時間，目前工程進度已經達到8成，針對接下來內部裝潢以及週邊環境綠美化，今(7)日新北市議員白珮茹也邀請了相關單位人員現場會勘，討論後續規劃。

湖興里長郭書成說，這個活動中心期待好久，從小時候就期待到長大，今天知道進度已經到80%了，很希望能夠趕快啟用，里民就有更多的公共空間使用，可以在這邊做更多的活動，今天主要來看週遭環境，包括綠帶要怎麼規劃、要種什麼樣的植物，旁邊的設施可以怎麼規劃，希望活動中心是可以跟整個公園有互動，希望可以納入整體規劃，所以，就請市府景觀處協助出一張圖。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來看湖興市民活動中心的施工進度，目前已經完成8成，室內隔間也出來了，今天主要再討論室內裝潢的部分，還有週邊環境的整理，今天市府景觀處也有來，希望能夠強化這邊的綠色植栽，也希望廠商能夠如期在7月完工，今年底，周邊的民眾就可以使用全新的活動中心。