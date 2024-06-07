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汐止湖興活動中心興建達8成 會勘內裝綠美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹也邀請了相關單位人員現場會勘汐止區湖興市民活動中心，討論後續規劃。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹也邀請了相關單位人員現場會勘汐止區湖興市民活動中心，討論後續規劃。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區湖興市民活動中心在去年底開始施工，經過大半年的時間，目前工程進度已經達到8成，針對接下來內部裝潢以及週邊環境綠美化，今(7)日新北市議員白珮茹也邀請了相關單位人員現場會勘，討論後續規劃。

湖興里長郭書成說，這個活動中心期待好久，從小時候就期待到長大，今天知道進度已經到80%了，很希望能夠趕快啟用，里民就有更多的公共空間使用，可以在這邊做更多的活動，今天主要來看週遭環境，包括綠帶要怎麼規劃、要種什麼樣的植物，旁邊的設施可以怎麼規劃，希望活動中心是可以跟整個公園有互動，希望可以納入整體規劃，所以，就請市府景觀處協助出一張圖。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來看湖興市民活動中心的施工進度，目前已經完成8成，室內隔間也出來了，今天主要再討論室內裝潢的部分，還有週邊環境的整理，今天市府景觀處也有來，希望能夠強化這邊的綠色植栽，也希望廠商能夠如期在7月完工，今年底，周邊的民眾就可以使用全新的活動中心。

白珮茹 議員

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