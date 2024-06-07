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北市403震後紅黃單建物重建 更新處降低都更門檻即刻上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南機場整宅一期單元四的1樓梁柱因震後受損，加設臨時性緊急支撐。圖／台北市更新處提供
南機場整宅一期單元四的1樓梁柱因震後受損，加設臨時性緊急支撐。圖／台北市更新處提供

0403強震造成全台多地建物毀損，北市府迄今列管2處紅單、23處黃單建築物，更新處為協助加速震後重建，透過迅行劃定更新地區方式、降低都更門檻，提高居民整合意願。目前南機場整宅一期單元四等10案已納入，即日起參與都更所有權人的法定同意比率門檻調降至50%，未來若有被列紅黃單建物且經迅行劃定更新地區者也適用。

更新處說，凡經北市府「依建築法規、災害防救法規通知限期拆除、逕予強制拆除，或評估有危險之虞應限期補強或拆除者」，皆依都市更新條例第7條規定主動辦理迅行劃定更新地區。

更新處6月5日已公告「劃定113年4月3日震災後紅單及黃單危險建物為更新地區」(第一批)，包含士林區1處紅單，9處黃單則有中正區南機場整宅一期單元四等2處、松山區建成花園等2處、萬華區1處、文山區1處、內湖區3處，一共10案、面積1.84公頃。

其中，南機場整宅一期單元四的1樓梁柱因震後受損，更新處4月9日召開都更說明會，該案5月21日達「台北市公辦都市更新7599專案計畫」第一階段受理門檻，辦理第二階段建築規劃及財務試算作業，將擇期召開第二階段方案評估說明會。

更新處提醒，若更新地區範圍內土地、合法建築物所有權人同意比率，達都市更新條例第37條規定的1/2以上，即可北市府申提送都市更新事業計畫或權利變換計畫，盼幫助危險建築物加速重建，並藉此重整都市機能、導入公益設施，也有助於地區再發展、提升環境品質等。詳情可至更新處官網查詢此次迅劃地區計畫書圖。

台北市松山區民生段53地號1筆土地更新地區（松山區建成花園）。圖／台北市更新處提供
台北市松山區民生段53地號1筆土地更新地區（松山區建成花園）。圖／台北市更新處提供
台北市中正區永昌段四小段640地號等2筆土地更新地區（南機場整宅一期單元四）。圖／台北市更新處提供
台北市中正區永昌段四小段640地號等2筆土地更新地區（南機場整宅一期單元四）。圖／台北市更新處提供

南機場 建築 都市更新

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