端午掛避邪香草 汐止大同里免費送700束

端午節到了，掛菖蒲、包粽子都是其中一項習俗，而汐止區大同里這幾年不斷將髒亂地綠美化，種了許多香草植物，並且連續第六年要在端午節前採收艾草、香茅、榕樹葉，再綁成一束做成避邪香草，免費送給里民掛在門邊，預計要送出700束。

大同里長黃翠說，今年是大同里連續第六年送端午佳節的避邪香草給里民，這幾年來在里內找了幾處空地種植香草植物，在端午節前就將香茅跟艾草再加上榕樹葉，製作成一束避邪香草，讓民眾懸掛在家門，這也是過節傳統習俗，目前里內種香茅跟艾草的地方，分別在水源路一段32號以及智慧溪右岸、左岸，小小的一束香草，呈現的是多年來的綠美化成果，並且善用在香草植物上。

黃翠華表示，在端午節前夕，預計6/8一大早就會請志工們採收香茅跟艾草以及榕樹葉，然後經過清洗之後綁成一束一束的香草，由各社區管委會或里民都可以到大同里資源回收站領取，這幾年都很受歡迎，第一年的時候送出大概2、300束，現在已經到7、800了，所以，也一直在找更多適合地方種香草，也歡迎有興趣的里民都可以免費索取避邪香草。