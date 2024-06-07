淡水媽祖超Q香包受歡迎 福佑宮送5千個給幼兒園

淡水老街上的媽祖廟福佑宮，在端午節前夕，保佑地方居民平安，每年都會送出香包，給淡水區所有的幼兒園小朋友過端午，原本都是送3千個，回響熱烈，今年特別製作準備了共5千份的淡水媽祖小香包，一樣要送給淡水區內的公私立幼兒園，針對淡水區內所有的幼兒園小朋友，每個人一個媽組可愛造型香包，讓孩子應景過端午。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，這次香包造型相當可愛，以「祥龍獻瑞」為主題，以金龍造型，跳脫傳統三角的香包造型，共分成2款不同的顏色，非常受到幼兒園小朋友的歡迎，讓香包充滿了端午節氣氛，而幼兒園帶著小朋友來廟裡領取也都非常開心。

淡水福佑宮相當熱心，而且每年都會有公益活動，不僅是捐贈物資，還有住宅消防警報器，廟方表示，透過平安吉祥香包的發送，更希望藉由媽祖的庇佑，讓拿到香包的幼童，都可以平安長大，開心的過端午節。