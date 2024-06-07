雙溪婦女會包愛心粽送弱勢 在地企業贊助響應

!--@IMAGE_29778815_CENTER@-->端午節不少家庭也會包粽子應景，雙溪婦女會更是舉辦愛心粽活動，今(7)日雙溪婦女會的婆婆媽媽們聯手包了近300顆粽子，分別送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，希望他們能感受到社會上的溫暖，提前度過佳節。觀天下有線電視公司為響應愛心粽活動，也在今天贊助活動經費共襄盛舉。

雙溪區婦女會的婆婆媽媽，這兩天都在忙著包粽子，這些粽子包完後，要來分送給雙溪區內的弱勢家庭和獨居長輩，雙溪婦女舉行公益活動，獲得在地企業觀天下有線電視公司的支持，今(7)日觀天下有線電視團隊就贊助活動經費，並一起和婆婆媽媽一起學包粽子，包括雙溪區區長林銚傑也到場共襄盛舉。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，婦女會的婆婆媽媽們，這兩天為了包粽子辛苦了，為響應愛心粽活動，也代表公司捐助經費，希望盡一點棉薄之力，關心地方。

雙溪區婦女會理事長盧江美玉說，婦女會的成員們，大多擁有幾十年的包粽子好手藝，所以各個都是駕輕就熟，感謝今天雙溪區長林銚傑和觀天下有線電視公司一同來共襄盛舉，讓弱勢家庭和獨居長輩提前度過一個難忘的端午節。

雙溪區區長林銚傑說，今天感謝婦女會的善行義舉，讓弱勢戶感受到社會上的關懷和溫暖，更有在地企業觀天下有線電視公司的共襄盛舉，讓今天的愛心粽活動圓滿順利。