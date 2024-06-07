汐止北山大橋車多回堵 機車右轉擬增60秒

汐止區往返台北南港的北山大橋，每天進出的汽機車很多，其中機車專用道，在上班時間，車多容易回堵，引起不少民怨，所以，新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，希望讓機車道接大同路口的綠燈右轉秒數，再增加60秒。

平常時間，北山大橋機車道出來的車子一台接一台，尤其上班時間整個回堵，新北市議員張錦豪指出，之前在議會多次提議，是不是讓機車可以上北上大橋，右轉環東的車輛，能夠提早走機車道上去或是說，如何機車到在北山大橋下來的時候，不用繞一個大圈，只是工程其實不只是經費高昂，施工週期也相常長，必須要封閉整個北山大橋那，對汐止來講交通衝擊相當大，所以在不可行的狀況下，建議盡量去調整號誌，讓機車族能夠快速的到達台北市，希望能維持常態性的綠燈紓解車流。

新北市議員張錦豪認為，在大同路接台北市方向，北山大橋很多機車族面臨大同路右轉的狀況下，因為通勤時間常回堵，希望研議增加綠燈的秒數或是維持他常綠，就是下北上大橋的時候，能夠維持常態性的綠燈，讓機車右轉直接到台北市，增加便利性，但是一些安全性也要顧及包括前面的公車停靠站，以及斑馬線都要做微幅的調整。

張錦豪表示，經過跟交通局不斷的研議之後，確定會在北山大橋機車道右轉燈，原本是80秒，會再增加60秒的一個週期，所以等於增加到了140秒的週期，本來42%變成79%的一個常態型的綠燈，讓機車主能快速的到達台北市，預計7月中，會把相關的設置建置起來，因為綠燈右轉會面臨到一個公車站牌，所以，會將公車站往汐止方向遷移，另外，再增加一些斑馬線。