我的狗不見了！飼主急壞 汐止警PO臉書助返家

汐止區一名熱心民眾於路邊發現一隻米克斯犬走失，立即將牠帶至汐止警分局橫科派出所報案，警員發現該犬身體乾淨，且繫有牽繩，研判有人飼養，立即拍照上傳地方臉書社團詢問，所幸經羅姓飼主經友人告知看到臉書PO文後，趕緊跑到派出所接回愛犬。

橫科派出所員警日前接獲民眾報案，指出於汐止區民權街二段路旁發現一隻白色米克斯犬疑似走失，立即將其送到派出所請求協助，員警見犬隻身體及身上的牽繩都是乾淨的，認為可能是有人飼養且剛走失不久而非流浪狗，遂將犬隻先安置在派出所內細心安撫，並自掏腰包購買狗食讓其飽餐一頓，隨後拍照後上傳地方臉書社團詢問，不到一小時，羅姓女飼主(77年次)急急忙忙趕到派出所，見到愛犬平安才放下心來。

羅姓女飼主表示，當時家人用推車載著14歲的愛犬「可可」前往臺北市南港區研究院一段的寵物醫院看診，途中可可因聽到鞭炮聲驚嚇過度，突然跳下推車後就不見蹤影，四處找尋都沒找到，還好友人看到警方臉書的貼文，才知道可可在橫科派出所，便趕緊跑來。飼主一到派出所時，看到原本膽小的可可受到員警細心照顧與安撫，不再有驚慌的表情，當下真的很感動也非常感謝員警的幫忙。飼主於今年5月再次經過橫科派出所時，更是特別停下進入派出所內向員警們道謝。

汐止警分局也呼籲，帶毛小孩外出時，以牽繩或鍊圈加以約束時仍要謹慎看管，以免不慎走失發生意外。