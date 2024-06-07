萬里幼兒園慶端午 小小生活家包肉粽做艾塔

端午節將近，社區、里辦公室都在包肉粽慶端午，而萬里區的市立萬里幼兒園為了讓身為小小生活家的學生們也體會在端午節要做些什麼，精心的規劃了一系列的課程，從製作端午艾草花束到製作艾草香塔與包肉粽，小朋友透過課程瞭解了端午節的由來。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，透過製作艾草香塔，除了是與原本就有的香草課程結合，更加也是讓孩子知道，這個時節會有很多的蚊蟲，可以透過自製的艾草香塔還驅蚊、驅蟲。

另外在述說到屈原與肉粽的故事時，也特別與小朋友生命教育，告訴小朋友遇到不順心不如意的事情，要保持正向的心態去解決問題。而包肉粽時，雖然手法、技巧對小朋友有點困難，不過小朋友依舊認真學習，就算包得不好看，也努力嘗試包起來。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，在學生與老師一起合作下，一顆顆粽子完成，蒸好後的肉粽，小朋友們也迫不及待打開一口咬下直說好吃，而市立萬里幼兒園也期待透過讓小朋友親手製作端午節用品，讓孩子們成為小小生活家，懂得年節的意義，也學會如何應景的過節。