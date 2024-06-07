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蔣萬安抱嬰兒直說：抱回家了！太可愛了！逗得全場大笑

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）下午在台北市警察局長李西河（右一）陪同下，出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模表達恭賀。其中金吾獎得主郭鵬皓（右二）與老婆小孩一起出席。讓蔣萬安直說：太可愛了！抱回家了！。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午在台北市警察局長李西河（右一）陪同下，出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模表達恭賀。其中金吾獎得主郭鵬皓（右二）與老婆小孩一起出席。讓蔣萬安直說：太可愛了！抱回家了！。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安下午在台北市警察局長李西河陪同下，出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模表達恭賀，以感谢警察人員對維護社會治安等工作之付出與貢獻。活動結束後，在台下看到金吾獎得主郭鵬皓的嬰兒，忍不住抱了起來，隨後幽默說：抱回家了！太可愛了！逗得全場哈哈大笑。

蔣萬安致詞時表示，本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達105人，最後遴選出40位獲獎人員，實屬不易，其中得獎者中山分局偵查佐胡文齊偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦知名之某公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新臺幣1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等，有效淨化社會治安，功績卓著。

中正第二分局警員王令樺代表內政部警政署參加2023年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅之優異成績，足為表率。

本年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如刑事警察大隊偵查佐張信盛，檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著。

中正第二分局警員王令樺（圖）代表內政部警政署參加2023年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅之優異成績，足為表率。獲得臺北市政府113年第32屆金吾獎。記者蘇健忠／攝影
中正第二分局警員王令樺（圖）代表內政部警政署參加2023年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅之優異成績，足為表率。獲得臺北市政府113年第32屆金吾獎。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午在台北市警察局長李西河（右二）陪同下，出席下午出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，親自頒獎給40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模，獲得「模範警察」的刑事警察大隊隊長賴楷淳（左三）與家人和蔣市長一起比愛心合影，逗得全場哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午在台北市警察局長李西河（右二）陪同下，出席下午出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，親自頒獎給40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模，獲得「模範警察」的刑事警察大隊隊長賴楷淳（左三）與家人和蔣市長一起比愛心合影，逗得全場哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
臺北市政府113年第32屆金吾獎40位警察人員及9位「模範警察」楷模獲獎，其中刑事警察大隊偵查佐張信盛（圖），檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著，獲頒「模範警察」。記者蘇健忠／攝影
臺北市政府113年第32屆金吾獎40位警察人員及9位「模範警察」楷模獲獎，其中刑事警察大隊偵查佐張信盛（圖），檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著，獲頒「模範警察」。記者蘇健忠／攝影
中山分局偵查佐胡文齊（圖）偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦知名之某公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新臺幣1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等，有效淨化社會治安，功績卓著。獲得臺北市政府113年第32屆金吾獎。記者記者蘇健忠／攝影
中山分局偵查佐胡文齊（圖）偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦知名之某公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新臺幣1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等，有效淨化社會治安，功績卓著。獲得臺北市政府113年第32屆金吾獎。記者記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模表達恭賀。活動結束後，在台下看到金吾獎得主郭鵬皓的嬰兒，忍不住抱了起來，隨後幽默說：抱回家了！太可愛了！逗得全場哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）下午出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模表達恭賀。活動結束後，在台下看到金吾獎得主郭鵬皓的嬰兒，忍不住抱了起來，隨後幽默說：抱回家了！太可愛了！逗得全場哈哈大笑。記者蘇健忠／攝影

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