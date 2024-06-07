富基魚市、龜吼漁夫市集 端午佳節大啖漁港美食抽好禮
一年一度的端午佳節，新北市漁業處推薦民眾來新北嗨玩漁港，前往富基魚市或龜吼漁夫市集大啖各式海鮮料理，端午連假期間特別推出優惠抽獎活動，還能沉浸於富基漁港「2024北海岸時尚藝術季」系列活動。
新北市政府漁業及漁港事業管理處表示，富基漁港的「2024北海岸時尚藝術季」自6月8日起至6月30日止，祭出特別優惠活動「藝抽入魂」，自生鮮海產銷售區的水攤店家消費滿3,000元，即贈200元優惠折價劵及限量抽獎券，有機會抽到水姑娘豪華龍蝦1斤以上、1,000元萬里蟹等精彩好禮。同時，端午連假期間的富基漁港更有「2024北海岸時尚藝術季」系列活動，6月8日在富基漁港舉行由國際知名設計師潘怡良老師，結合唐美雲歌仔戲團元素的海洋永續時裝秀；6月9日亦有邀請唐美雲歌仔戲團戲曲演出，搭配時尚個性服裝秀及特色車展，而在6月8日、6月9日也有假日時尚藝術市集，範圍涵蓋寫生體驗、彩妝彩繪體驗、飲品聯發國際新茶飲和燒肉小吃等
新北市漁業處補充，除了富基漁港，新北萬里龜吼漁港內的龜吼漁夫市集還推出「粽葉飄香市集品鮮抽獎活動」，消費金額每滿1,000元即可兌換1張摸彩券。
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