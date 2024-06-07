富基魚市、龜吼漁夫市集 端午佳節大啖漁港美食抽好禮 

「2024臺北國際龍舟錦標賽」將於6月8日至10日在臺北市大佳河濱公園迎風碼頭隆重舉行。臺北市環保局除協助活動現場環境維護外，在賽前及賽事期間於基隆河迎風碼頭（大直橋）皆安排水質檢測，監測水質變化，並派員加強水域巡查，把關水環境品質，保證選手能在乾淨、安全的水域中比賽。

2024-06-07 16:10