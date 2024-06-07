快訊

小巨蛋演唱會突宣布停辦 張學友親曝身體狀況致歉：讓買票觀眾失望

八里台北港特定區沒跟住宅區明顯畫分 議員籲必要時推二期規畫

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳家琪表示，八里都市計畫沒有把產專區跟住宅區、學區明顯畫分，民眾擔心出入安全，認為市府要重視此問題。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳家琪表示，八里都市計畫沒有把產專區跟住宅區、學區明顯畫分，民眾擔心出入安全，認為市府要重視此問題。記者江婉儀／攝影

新北八里台北港特定區每天有很多大車出入，但產專區與住宅區、學區畫分不明顯，甚至還會經過觀光景點，民眾也抱怨大車通行證廣發太多。議員認為，問題根源是當初都市計畫沒做好，希望市府重視，必要時要推動二期規畫。新北市城鄉局表示，會再跟交通局討論能否用都市計畫處理。

侯友宜今出席新北市議會總質詢，新北市議員陳家琪表示，大車問題困擾八里地區許久，在地議員們都在想辦法如何調整大型車行經路段，早期八里都市計畫沒有把產專區與住宅區、學區明顯畫分，才會衍生問題。

陳家琪說，他曾到忠孝路、觀海大道會勘過，前者靠近住宅區跟學區，後者則是靠近左岸自行車道，民眾會擔心安全問題。現在也有設置大型車禁行路段，但大車又有進出需求，只能跟交通局警察局申請通行證，但民眾不諒解，認為「有禁跟沒禁一樣」，也不是固定的大車進出，通行證越發越多，一來一往也造成彼此之間不便跟不諒解。

陳家琪指出，大車路線是走觀海大道、忠孝路跟仁愛路，如今八里建案逐漸增加，人口越來越多，問題根源是當初做都市計畫時，地區沒有明顯畫分，希望市府重新檢討重視問題，必要時要著手推動台北港特定區二期規畫。

新北市長侯友宜回應，認為不能亂發通行證，也會加強警察取締，至少先治標，如果有特殊狀況可以提前核備。城鄉局長黃國峰表示，產專區與其他區的畫分確實不明顯，會再跟交通局討論能否用都市計畫處理。

新北市議員陳家琪表示，八里都市計畫沒有把產專區跟住宅區、學區明顯畫分，民眾擔心出入安全，認為市府要重視此問題。記者江婉儀／攝影
新北市議員陳家琪表示，八里都市計畫沒有把產專區跟住宅區、學區明顯畫分，民眾擔心出入安全，認為市府要重視此問題。記者江婉儀／攝影

八里 都市計畫

延伸閱讀

新北與辛辛那提慶締結30年 侯友宜續簽姊妹市盟約

新北今提前慶祝警察節 侯友宜：若有來生願繼續當警察

曝新北已接觸輝達高層 侯友宜：讓他們了解投資優勢

新北市府小內閣傳微調？侯友宜：思考調整最強部隊

相關新聞

蔣萬安抱嬰兒直說：抱回家了！太可愛了！逗得全場大笑

台北市長蔣萬安下午在台北市警察局長李西河陪同下，出席臺北市政府113年第32屆金吾獎頒獎典禮，對40位「金吾獎」得獎人員...

富基魚市、龜吼漁夫市集 端午佳節大啖漁港美食抽好禮 

一年一度的端午佳節，新北市漁業處推薦民眾來新北嗨玩漁港，前往富基魚市或龜吼漁夫市集大啖各式海鮮料理，端午連假期間特別推出優惠抽獎活動，還能沉浸於富基漁港「2024北海岸時尚藝術季」系列活動。

2024臺北國際龍舟賽 北市用心維護基隆河

「2024臺北國際龍舟錦標賽」將於6月8日至10日在臺北市大佳河濱公園迎風碼頭隆重舉行。臺北市環保局除協助活動現場環境維護外，在賽前及賽事期間於基隆河迎風碼頭（大直橋）皆安排水質檢測，監測水質變化，並派員加強水域巡查，把關水環境品質，保證選手能在乾淨、安全的水域中比賽。

八里台北港特定區沒跟住宅區明顯畫分 議員籲必要時推二期規畫

新北八里台北港特定區每天有很多大車出入，但產專區與住宅區、學區畫分不明顯，甚至還會經過觀光景點，民眾也抱怨大車通行證廣發...

北市公私場所室內空品獲認證+1 微風影城摘金級

北市去年3月率全國首推「室內空氣品質認證場所推動計畫」，迄今已有133處公私場所響應主動式防疫新思維，加強通風換氣並引入...

大巨蛋若開演唱會 蔣萬安：盼收益一定比例捐作公益

針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市議長戴錫欽昨受訪表示，預計最快在下周三政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。