八里台北港特定區沒跟住宅區明顯畫分 議員籲必要時推二期規畫

新北八里台北港特定區每天有很多大車出入，但產專區與住宅區、學區畫分不明顯，甚至還會經過觀光景點，民眾也抱怨大車通行證廣發太多。議員認為，問題根源是當初都市計畫沒做好，希望市府重視，必要時要推動二期規畫。新北市城鄉局表示，會再跟交通局討論能否用都市計畫處理。

侯友宜今出席新北市議會總質詢，新北市議員陳家琪表示，大車問題困擾八里地區許久，在地議員們都在想辦法如何調整大型車行經路段，早期八里都市計畫沒有把產專區與住宅區、學區明顯畫分，才會衍生問題。

陳家琪說，他曾到忠孝路、觀海大道會勘過，前者靠近住宅區跟學區，後者則是靠近左岸自行車道，民眾會擔心安全問題。現在也有設置大型車禁行路段，但大車又有進出需求，只能跟交通局警察局申請通行證，但民眾不諒解，認為「有禁跟沒禁一樣」，也不是固定的大車進出，通行證越發越多，一來一往也造成彼此之間不便跟不諒解。

陳家琪指出，大車路線是走觀海大道、忠孝路跟仁愛路，如今八里建案逐漸增加，人口越來越多，問題根源是當初做都市計畫時，地區沒有明顯畫分，希望市府重新檢討重視問題，必要時要著手推動台北港特定區二期規畫。