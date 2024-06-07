北市公私場所室內空品獲認證+1 微風影城摘金級
北市去年3月率全國首推「室內空氣品質認證場所推動計畫」，迄今已有133處公私場所響應主動式防疫新思維，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備或措施，共126處取得金級、7處銀級認證。微風集團繼去年微風廣場美食街獲金級，今年微風影城也取得金級，成為首家北市室內空品金級認證影城。
環保局長徐世勲今授證金級認證給微風集團副總經理陳美汀，徐致詞，肯定微風影城從源頭控管與改善室內空品，營業時段開啟中央空調引入外氣，並自主裝設UV-C LED除菌系統，提供消費者一個安全觀賞電影的環境，善盡企業社會責任，也間接帶動北市觀光行銷。
徐世勲說，微風影城是首家申請室內空品認證的影城，環保局經檢測二氧化碳、細菌，平均濃度值分別為536 ppm、167 CFU/m³以下，符合金級認證標準。
陳美汀表示，氣候變遷異常，各種異常氣候來臨，淨零碳排是全世界地球公民要積極進行，感謝北市環保局帶領企業一起努力，企業責任要帶動社會共建一個好的城市，微風集團接連在空調箱自主設備投入500萬元，希望提升員工工作環境、營造商場的環境品質，保障消費者健康。
另外，環保局開發「室內空品安心地圖網站（https://tpiaq.com）」，公開已取得認證場所資訊，市民可以上網查詢，選擇可安心進入場所。
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