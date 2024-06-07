大巨蛋若開演唱會 蔣萬安：盼收益一定比例捐作公益
針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市議長戴錫欽昨受訪表示，預計最快在下周三政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考；另有媒體民調指九成民眾贊成說演唱會收益要按比例捐做公益，台北市長蔣萬安上午受訪指出，大巨蛋可以舉辦演唱會等在內的大型活動，市府一定會將民眾意見納入參考，一併討論。
蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪指出，確實有相關的調查，應該九成的民眾都非常期待未來大巨蛋能夠舉辦體育賽事以外的各項大型活動，包含演唱會，市府都非常努力在克服各項困難，能夠盡快地滿足市民的期待。
至於未來收益一定比例捐作公益，蔣萬安說，當大巨蛋可以舉辦演唱會等在內的大型活動，市府一定會將民眾意見納入參考，一併討論，也會持續地和遠雄溝通，包含未來如果可以舉辦演唱會，是否可以開放更多的公益時段，市府也都會努力。
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