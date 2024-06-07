快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

大巨蛋若開演唱會 蔣萬安：盼收益一定比例捐作公益

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪。記者楊正海／攝影

針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市議長戴錫欽昨受訪表示，預計最快在下周三政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考；另有媒體民調指九成民眾贊成說演唱會收益要按比例捐做公益，台北市長蔣萬安上午受訪指出，大巨蛋可以舉辦演唱會等在內的大型活動，市府一定會將民眾意見納入參考，一併討論。

蔣萬安上午參加內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮受訪指出，確實有相關的調查，應該九成的民眾都非常期待未來大巨蛋能夠舉辦體育賽事以外的各項大型活動，包含演唱會，市府都非常努力在克服各項困難，能夠盡快地滿足市民的期待。

至於未來收益一定比例捐作公益，蔣萬安說，當大巨蛋可以舉辦演唱會等在內的大型活動，市府一定會將民眾意見納入參考，一併討論，也會持續地和遠雄溝通，包含未來如果可以舉辦演唱會，是否可以開放更多的公益時段，市府也都會努力。

台北大巨蛋舉辦職棒賽事。圖／報系資料照
台北大巨蛋舉辦職棒賽事。圖／報系資料照

公益 大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

發展AI憂心電力？蔣萬安：綠能離目標還是有一段距離

寶林茶室案 蔣萬安：定期向家屬回報團體訴訟進度

影／蔣萬安親自布達 新任警察局長李西河：與市府溝通順暢

北市警局長李西河今上任 蔣萬安：已化解心結期許有好績效

相關新聞

大巨蛋若開演唱會 蔣萬安：盼收益一定比例捐作公益

針對台北大巨蛋案何時辦演唱會，台北市議長戴錫欽昨受訪表示，預計最快在下周三政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考；...

新北與辛辛那提慶締結30年 侯友宜續簽姊妹市盟約

新北市與美國俄亥俄州辛辛那提市慶祝締結姊妹市30周年，雙方在這個里程碑之際進一步鞏固友誼。辛辛那提市長卜睿瓦於美東時間6...

新北今提前慶祝警察節 侯友宜：若有來生願繼續當警察

新北市警察局與新北市警察之友會今天舉辦第46屆警察節慶祝大會，表揚全國模範警察、新北市模範警察、刑事鑑識楷模、資深優良警...

見證台灣陶瓷工藝半世紀 鶯歌陶博館今起展出古風陶藝

新北市鶯歌陶博館為發揚鶯歌在地特色陶藝文化，今起舉辦「相時而動 許朝宗窯變台灣50年特展」，由新北市首位獲得台灣工藝之家...

基隆山崩完成第一波土石清運 端節連假水金九雙A級管制

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第五天，公路局表示，昨天已順利完成...

解套大巨蛋開唱 最快下周三政黨協商

台北大巨蛋辦演唱會卡在使用註記納入建築技術規則127條，市長蔣萬安昨感謝議長戴錫欽願意挺身協助跟議會各黨團溝通、協調。戴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。