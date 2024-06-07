新北與辛辛那提慶締結30年 侯友宜續簽姊妹市盟約
新北市與美國俄亥俄州辛辛那提市慶祝締結姊妹市30周年，雙方在這個里程碑之際進一步鞏固友誼。辛辛那提市長卜睿瓦於美東時間6月6日續簽與新北市姊妹市盟約，並宣布當日為台灣日。新北市長侯友宜準備鶯歌特製的30周年紀念瓷盤及親簽賀函，由新北市教育局代表市府致贈。
侯友宜表示，非常高興見證新北與辛辛那提的姊妹市關係進入第30個年頭，累積了豐碩的交流成果。特別感謝卜睿瓦續簽盟約書並訂定台灣日，代表雙方交流邁入新里程碑。辛辛那提是新北市堅定支持者，尤其在疫情時期雙方互相幫助，未來預計將開展更多方交流。
新北市教育局長張明文表示，兩市自1994年締結姊妹市以來，積極展開交流活動。2012年雙方市長簽署「新北市與辛辛那提市高中交換學生計畫備忘錄」，多達300位學生有機會互訪體驗國際文化拓展視野。
秘書處長饒慶鈺表示，2020年疫情期間新北捐贈防疫物資給辛辛那提，美國聯邦眾議員夏波特別致信感謝侯市長對其家鄉的援助，鼎力支持美國捐贈台灣疫苗，開啟雙方善循環。前年卜睿瓦也預錄致詞影片參與「2022新北永續進行市國際論壇」，持續深化兩市情誼。
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