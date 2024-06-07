見證台灣陶瓷工藝半世紀 鶯歌陶博館今起展出古風陶藝

新北市鶯歌陶博館為發揚鶯歌在地特色陶藝文化，今起舉辦「相時而動 許朝宗窯變台灣50年特展」，由新北市首位獲得台灣工藝之家授證工藝家許朝宗展出30件作品，以古風匯集、精彩創新兩主題，展現許朝宗繼往開來的技術傳承與多變藝術風貌。

鶯歌陶瓷博物館今舉辦「相時而動 許朝宗窯變台灣50年特展開幕活動，文化局副局長于玟表示，陶藝家許朝宗是新北市第1位獲得台灣工藝之家授證工藝家，1970年代許朝宗投入陶瓷產業至今，見證台灣過去50年陶瓷工藝產業，從外銷轉型走向創作與打造個人品牌的轉變歷程。

陶博館長張啟文表示，由台灣工藝研究發展中心認證台灣工藝之家，傳承傳統工藝將其融入現代藝術，展現當代創作思維和新工藝美學。陶博館規劃鶯歌地區5位陶瓷類的台灣工藝之家陸續推出展覽，發揚新北市鶯歌在地特色陶藝文化。首檔展覽由化土為金陶瓷工藝師許朝宗，運用不同的精湛工藝與技術打造的陶瓷新面貌帶來陶瓷藝術創作。

許朝宗過去半個世紀在陶瓷產業深耕，掌握陶瓷產業重要革新，其中古風匯集主題集結許朝宗取材自宋、元、明、清代等古典風格經典作品，以及奠基於歷代傳世名品再予轉化或突破，將宋代五大名窯到元代以後的青花、粉彩、鬥彩、琺瑯彩等各式題材作品展現改變與突破，開闢獨特發展路線。

陶博館表示，精彩創新主題展出許朝宗結合其他工藝技法，鑽研釉藥與燒製等技術，創造璀璨動人的金彩、高雅沈靜的鐵鏽花、古典時尚的黃金立體等創新系列作品，創新讓許朝宗獲得許多獎項與榮譽。