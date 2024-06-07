基隆山崩完成第一波土石清運 端節連假水金九雙A級管制

台2線70公里處潮境公園入口處北寧路山坡3日發生山崩，造成交通雙向阻斷，公路局今天搶修第五天，公路局表示，昨天已順利完成第一波土石清運250立方公尺，今天加速清除土石作業，仍預計11日搶通。瑞芳警分局8至10日端午連假期間，視實際車流情況於水金九地區實施A管及雙A管交通管制措施，並於坍方道路搶通前，持續設置交通疏導管制點引導車流。

公路局昨動員PC300型破碎機2台、PC200型破碎機8台、傾卸卡車20輛、鏟裝車3輛、水車1輛及多位工程人員全力搶災，已順利完成第一波土石清運250立方公尺，公路局北區養護工程分局於出土作業期間，仍派駐監看人員確認現場坡面的穩定性，以維護施工人員安全。

瑞芳警分局表示，A級管制為102動線九份路段，遇有車流量大時，隨時做間歇性管制方式，當九份（含台陽等）各停車場近飽和時即啟動實施，車輛一律停放九號及水湳洞停車場，除領有通行證車輛、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車可進入。

3處管制點為102線九號停車場側門；台2線、北34線路口；台2線、北35線路口。

雙A級管制為當九號停車場已近飽和時，立即再增加外圍兩點（瑞八、明燈路口及瑞八、逢甲路口），共啟動5處管制點實施交管，禁止任何車輛進入金、九地區，除領有通行證車輛、（乙類大客車以上車輛，未申請者只准可達九號停車場，有申請可直達台陽停車場）、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車可進入外。

5處管制點：102線九號停車場側門；台2線、北34路口；台2線、北35線路口；台2丁線、明燈路三段口；台2丁線、逢甲路口。

瑞芳警分局長陳建龍指出，瑞芳警規畫交通管制點及替代道路，每日派遣專責交通疏導警力在台2線與瑞濱路口前設置交通疏導管制點，引導汽、機車提早改道往台2丁台北方向行駛，或由瑞芳區公所旁逢甲路接基隆市深澳坑路及調和街往基隆方向行駛。