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變更設計通過 台北雙子星2摩天塔樓變矮

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北雙子星開發案變更設計，2棟摩天塔樓將降低高度與樓層。圖／台北市捷運局提供
台北雙子星開發案變更設計，2棟摩天塔樓將降低高度與樓層。圖／台北市捷運局提供

台北雙子星開發案去年11月開工後，台北市都審會昨審議首次變更設計案，同意調降建築物高度，C1、D1大樓分別從55樓、74樓，降至53樓、70樓，國民客廳動線調整也調整，可遠眺七星山、南望台北城，全案修正後通過，捷運局估2027年12月完工。

台北車站特定專用區C1、D1（東半街廓）聯合開發新建工程」包含2棟摩天塔樓、1條聯通台北車站的高架步行台北長廊、多功能花園露台，以及大面積作為公共文化用途的公益客廳，該案被視為台北西區的重要開發案，預估投資金額達606億元，擁有全台最優越的6鐵共構，每日通勤人潮估將逾50萬人次。

申設單位提出變更設計，包含C1大樓容積樓地板商業使用5萬3172平方公尺變更為15萬397平方公尺，高度與樓層分別自289公尺、55樓降至280公尺、53樓；D1大樓容積樓地板商業使用6萬5722平方公尺增至20萬9143平方公尺，高度與樓層則從369公尺、74樓調整成360公尺、70樓。

申設單位擬申請免計容積率的國門客廳及公益性門廳，C1公益性門廳3樓至5樓電扶梯方向變更，使動線可直視北側七星山、南望台北城，10樓國門客廳則改為較大平台。

申設單位說明，群樓商場辦公室內部調整，面積攤分至各樓層，整體樓層數減少、總高度降低，沒超過北車量體高度，外觀維持不變，增加公益空間供民眾室內空間，另承諾建築能效達1+等級。

都審會主席王玉芬裁示，同意量體調整，國民客廳則以人潮可直接通達、不曲折、不被遮蔽為原則，並駁回申設單位提出國門客廳部分免計容積率範圍，該案修正後通過。

公益 台北車站 容積率 雙子星開發案

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