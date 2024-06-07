解套大巨蛋開唱 最快下周三政黨協商

台北大巨蛋辦演唱會卡在使用註記納入建築技術規則127條，市長蔣萬安昨感謝議長戴錫欽願意挺身協助跟議會各黨團溝通、協調。戴錫欽表示，預計最快在下周三議會大會後開政黨協商，凝聚出具體文字，供市府後續處理參考。

建築技術規則127條規定，地下層觀眾席應位於地面下7公尺以內，但大巨蛋觀眾席主層位於地面以下10.5公尺，不符規定。副市長李四川日前表示，內政部民國106年函示，演唱會等臨時使用應依北市大型群聚活動安全管理自治條例規定辦理，「柯市長寫的但書，市府需要和議會共同解決」。

有建築師投書本報，指建築技術規則其實是半個世紀前訂的法，籲蔣萬安「大巨蛋開唱，別自穿小鞋」。蔣萬安昨表示，會依照內政部106年函示克服障礙，朝辦非運動賽事包含演唱會在內的各項活動。

戴錫欽指出，朝野協商有共識，後續就可以依循，包含建築技術規則127條是否適用，以及辦非體育賽事是否安全無虞，另外也希望帶動大巨蛋或演唱會經濟。

國民黨北市議會黨團書記長張斯綱表示，國民黨團希望朝向開演唱會為目標，會支持議長和市政府的做法，但在安全性的地方，怎麼樣去把文字做解套，如果能解套，希望能在這個會期就解決。

民進黨北市議會黨團總召許家蓓指出，未來大巨蛋如果要辦演唱會或非體育賽事，對於如何審查及確保安全，不容模糊空間，不能只是把球丟給議會處理，蔣萬安要負起責任，積極解決問題並勇於承擔。

民眾黨北市議會黨團總召陳宥丞表示，目前的法規是當時不分藍綠要求高標準所訂下的結果，本來就是藍綠要共同回頭來檢視，不能自己打臉自己，不能因為執政的人不同就有兩套標準。